Unieuro: il TECH più da urlo ai prezzi più BASSI mai visti

Da Unieuro hanno messo su una selezione di device che scotta. Parliamo di tecnologia smart, bella da vedere e che fa il suo dovere senza fare storie. Dalle TV enormi migliori di una sala cinema, a gadget che ti aiutano a non perdere le chiavi, fino ai notebook e lavatrici che semplificano la vita senza troppi fronzoli. Insomma, una vera festa per chi vuole alzare il livello senza stress. Non serve avere il gadget più costoso, ma uno che ti sappia dare quello che serve, quando serve!

Le offerte tech di Unieuro da non perdere per una scelta intelligente

Se vuoi un monitor gigante per guardare film e serie, la Samsung Smart TV 55” costa solo da Unieuro appena 649 euro ed è un vero spettacolo. Preferisci qualcosa più piccolo ma sempre con qualità 4K? La Xiaomi TV A 43 2025 da 43″ è a 199,99 euro, incredibile per il prezzo. Se ti serve un telefono che non tradisca, dai un’occhiata al Vodafone SM-A556 6.6″ Dual SIM a soli 289 euro oppure al potente Samsung Galaxy S24 FE 6.7″ da Unieuro a 519,90 euro. Per chi vuole disegnare, scrivere o semplicemente navigare con stile, l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento è in offerta a 369 euro, e la Apple Pencil (USB-C) con Unieuro a 75 euro è il tocco perfetto per dare vita a idee digitali. Se ami il gaming, la combo Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è a 509,90 euro: adrenalina pura nelle tue mani!

Non dimenticare l’Apple Watch Series 10 GPS a 319 euro per tenere tutto sotto controllo senza perdere il look, e se perdi sempre le chiavi o il portafoglio, gli Apple AirTag a 34 euro sono un must-have. Per la casa, Unieuro propone la lavatrice Hoover H-WASH 350 10kg Classe A al folle costo da Unieuro di 399 euro, e per lo studio o smart working, il Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.6″ solo con Unieuro a 499 euro è la scelta giusta.