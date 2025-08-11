Kena lancia l’offerta “5,99 Special” con 2 mesi gratis e 5G incluso

Kena ha presentato una nuova promozione che abbina un prezzo competitivo a due mesi gratuiti per i nuovi clienti. L’offerta “5,99 Special 2 Mesi Gratis” prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e fino a 200GB di traffico dati, di cui 8GB utilizzabili per tutti i Paesi d’Europa. La velocità di navigazione è di massima è di 250Mbps in download e 75Mbps in upload su rete 5G TIM, inclusa senza costi extra.

La promozione è valida per chi mantiene il proprio numero passando da gestori quali Iliad, CoopVoce o Digi Mobile. Il contributo di attivazione e la SIM sono gratuiti. Il costo dell’offerta, dopo i primi due mesi gratuiti, è di 5,99€ al mese. Per ottenere 200GB mensili è necessario attivare la ricarica automatica, senza questo servizio, il bundle dati si riduce a 100GB.

Servizi extra e gestione semplificata tramite app Kena

Oltre ai contenuti inclusi, Kena mette a disposizione funzioni utili come “Restart”, che permette di anticipare il rinnovo mensile se i giga, i minuti o gli SMS finiscono prima della scadenza. La ricarica automatica può essere attivata con carta di credito o PayPal, garantendo l’aggiunta di 100GB extra ogni mese.

L’app Kena consente di gestire fino a sette linee, verificare il credito e i consumi, cambiare offerta, acquistare opzioni aggiuntive e ricaricare il proprio numero o quello di altri in modo sicuro. La velocità di connessione all’estero dipende dagli accordi di roaming stipulati da TIM con gli operatori locali.

Questa promozione è disponibile ancora per qualche giorno e conferma la strategia di Kena di proporre soluzioni economiche con un’ampia dotazione di dati e servizi inclusi. Insomma, con due mesi gratuiti e il 5G già attivo, l’offerta si rivolge soprattutto a chi cerca un piano ricco e stabile, senza costi nascosti e con la possibilità di gestire tutto in autonomia. Se poi siete interessati ad altre soluzioni di telefonia super convenienti vi consigliamo di consultare anche il sito web ufficiale dell’operatore.