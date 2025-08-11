Insta360

Insta360 amplia la gamma della sua action cam di punta con la X5 Satin White Limited Edition, versione a tiratura limitata dedicata agli amanti del bianco. Il modello riprende le caratteristiche tecniche della X5 lanciata il 22 aprile 2025, aggiungendo una finitura chiara con dettagli glitterati e accenti arancioni. Anche gli accessori inclusi — Lens Cap, custodia protettiva e Selfie Stick Invisibile da 114 cm — adottano lo stesso stile.

Caratteristiche tecniche

La X5 Satin White mantiene la costruzione pensata per l’uso outdoor. Le lenti intercambiabili sono resistenti ai graffi e l’action cam è certificata IP68, resistente all’acqua fino a 15 metri, estendibili a 60 metri con la custodia subacquea dedicata. È presente il sistema Wind Guard, che riduce il rumore del vento e migliora la qualità dell’audio durante le riprese in movimento. Come la versione originale, registra video immersivi a 360° in 8K a 30 fps grazie a sensori da 1/1.28” e a un triplo chip AI. La modalità PureVideo sfrutta l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore nelle riprese notturne, mentre AdaptiveTone regola automaticamente luce e colori in scenari complessi La ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della batteria in 20 minuti, garantendo tempi ridotti tra una sessione e l’altra.

Il lato software è affidato all’app Insta360, che offre strumenti di editing supportati da AI e modalità InstaFrame, permettendo di registrare nel formato desiderato mantenendo comunque l’intera ripresa a 360° per modifiche successive. La Satin White Limited Edition include un abbonamento gratuito di 1 anno a Insta360+, con 1 TB di spazio cloud per backup automatici e gestione intelligente dei contenuti. L’abbonamento, dal valore di 131,88€, è riservato agli acquirenti per un periodo limitato.

La Insta360 X5 Satin White Limited Edition è disponibile dal 5 agosto 2025 al prezzo di 589,99 euro. Lo Starter Pack della versione base è in promozione su Amazon Italia. Il modello si affianca ad altre varianti speciali lanciate di recente, come la X5 BMW Motorrad e la GO Ultra, confermando la strategia di Insta360 di proporre opzioni mirate a diverse fasce di appassionati.