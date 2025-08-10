TIM, per Ferragosto promo unica con 200 GB in 5G Ultra

Fra pochi giorni si festeggerà il Ferragosto e, per questa occasione, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre ai suoi già clienti una promozione di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo nota con il nome di TIM xTe 200 Giga Silver. Grazie a quest’ultima, gli utenti potranno utilizzare un ampio bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare in internet alla massima velocità messa a disposizione dell’operatore con il 5G Ultra di TIM.

TIM, per Ferragosto arriva per i già clienti la promo TIM xTe 200 Giga Silver

L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di fare una bella proposta ai suoi già clienti per Ferragosto. Come già accennato in apertura, infatti, i già clienti potranno attivare sul proprio numero la promozione nota con il nome di TIM xTe 200 Giga Silver.

Quest’ultima permetterà dunque agli utenti di avere a disposizione una grande quantità di giga per navigare pari a ben 200 GB. Questi saranno poi utilizzabil per navigare con la connettività 5G Ultra di TIM alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore telefonico. Questa promo avrà il costo di 4,99 euro una tantum. Una volta attivata, gli utenti interessati potranno utilizzare il bundle di traffico dati per la durata di un mese dal momento dell’attivazione.

Al termine di un mese dall’attivazione, la promozione si disattiverà in maniera automatica. Gli utenti potranno pagare il costo della promo direttamente con il proprio credito residuo sulla scheda sim. Secondo quanto è emerso in queste ore, gli utenti avranno un periodo di tempo limitato per attivarla. Per avere sul proprio numero la promo TIM xTe 200 Giga Silver ,infatti, gli utenti avranno tempo fino alla giornata del prossimo 18 agosto 2025.

Ricordiamo che questa promozione è al momento proposta dall’operatore ad alcuni già clienti selezionati presso la sezione Offerte presente nell’app ufficiale My TIM. In alcuni casi, l’operatore sta avvisando i suoi clienti anche con una campagna SMS.