Hyundai EO: il primo SUV elettrico del brand che sembra voler conquistare

Arriva a settembre 2025 il lancio del nuovo SUV Hyundai EO in Cina, segnando l’inizio di quello che Beijing Hyundai ha definito l’Anno dell’Energia Nuova. Il veicolo, già conosciuto come Elexio, nasce da un’ispirazione singolare: la geometria dei cristalli portafortuna. Le luci diurne, modellate attorno al numero otto, portano con sé un richiamo diretto alla fortuna nella cultura cinese. Con 4,62 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e un’altezza compresa tra 1,68 e 1,70 metri, la silhouette si avvicina al mondo dei SUV compatti. I cerchi da 20 pollici donano un aspetto slanciato, moderno e pronto a catturare gli sguardi.

Potenza e tech per una guida sicura: la Hyundai va avanti

La documentazione ufficiale conferma due configurazioni per la nuova Hyundai. La prima prevede la trazione anteriore con un motore da 160 kW. La seconda aggiunge un motore posteriore da 73 kW, per una potenza combinata di 233 kW, pari a circa 317 CV. In entrambe le versioni la velocità massima tocca 185 km/h, un dato rilevante per il segmento. L’autonomia, stimata fino a 700 km nel ciclo CLTC, è garantita da una batteria LFP fornita da FinDreams, sinonimo di resistenza e durata. Un SUV Hyundai così performante può non far sognare chi cerca viaggi lunghi senza soste?

Il modello Hyundai integra poi un sistema di assistenza alla guida sviluppato da Haomo.ai, con funzioni di livello L2+. Sono incluse frenata automatica, mantenimento della corsia e cruise control adattivo, elementi pensati per ridurre la fatica del conducente. Ogni dettaglio sembra studiato per garantire comfort e sicurezza in ogni condizione. La Hyundai EO sarà il primo di oltre cinque modelli elettrici che Hyundai intende portare sul mercato cinese nei prossimi tre anni. La gamma Hyundai avrà prezzi compresi tra 13.000 e 39.000 euro, rendendo l’elettrico accessibile a una fascia più ampia di utenti. L’auto sarà capace di affascinare e portare a casa i risultati sperati per il brand? Diciamo solo che le premesse sono buone.