Hyundai nuova concept car all’IAA 2025: prime immagini svelano il futuro

Hyundai ha diffuso le prime immagini teaser di una concept car totalmente inedita. Il debutto mondiale avverrà all’IAA Mobility Show di Monaco, dal 9 al 14 settembre 2025. La sede scelta per lo stand è Ludwigstraße 14, cuore pulsante della manifestazione. Nei giorni precedenti, altre foto offriranno dettagli ancora segreti. L’atmosfera si carica di domande. Quali linee caratterizzeranno il nuovo prototipo? Quali elementi distintivi cattureranno gli sguardi? Non si tratta soltanto di una presentazione, ma di un vero manifesto dell’innovazione. La nuova concept car diventa simbolo del futuro che Hyundai immagina.

La forza globale del marchio Hyundai

Hyundai Motor Company appartiene a Hyundai Motor Group, colosso industriale con oltre 120mila dipendenti. La presenza è mondiale, con 10 stabilimenti produttivi e 7 Centri di Ricerca e Sviluppo. La fabbrica di Ulsan, in Corea del Sud, è la più grande al mondo: cinque milioni di metri quadrati, 5.600 auto prodotte al giorno. In Europa spiccano due impianti, uno in Repubblica Ceca e uno in Turchia, capaci di assemblare complessivamente 600mila vetture l’anno. Il marchio conta 2.100 showroom nel continente e genera 155mila posti di lavoro tra diretti e indotto. Secondo Interbrand, Hyundai è oggi al 30° posto tra i marchi globali più forti, con un valore di 23 miliardi di dollari nel 2024, in crescita del 13% rispetto al 2023. Numeri che raccontano solidità e prospettiva.

La vision “Progress For Humanity” spinge Hyundai verso una mobilità più intelligente. È l’unico costruttore a proporre tutte le cinque alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. Non una semplice scelta tecnologica, ma una filosofia che guarda avanti. In Italia, Hyundai dispone di oltre 120 punti vendita, con una quota di mercato superiore al 3,1% secondo dati UNRAE 2024. Ogni vettura venduta gode della garanzia “5 anni a chilometri illimitati”, un impegno che trasmette sicurezza. Cosa porterà questa nuova concept car? Le immagini diffuse promettono un design capace di sorprendere. L’evento si preannuncia come un momento molto importante, destinato a segnare il passo verso un futuro fatto di tecnologia, stile e sostenibilità.