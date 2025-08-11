Samsung Galaxy S26 Edge: la batteria accende tutti con promettenti voci

Recentemente gli obiettivi dei produttori di smartphone si sono spostati non solo sull’offrire prestazioni di altissimo livello e duratura nel tempo ma anche sul design e nello specifico sulla capacità di offrire smartphone davvero molto sottili, una tematica che da sempre è rimasta un po’ incompiuta dal momento che i device di oggi offrono spesso dimensioni da quel punto di vista importanti soprattutto nella parte legata al comparto fotografico, è dunque che Samsung in questo contesto ha deciso di lanciarsi nella sfida inerenti il lancio di un dispositivo super sottile, parliamo di S25 Edge che effettivamente ha introdotto uno spessore mai visto negli ultimi anni seppur non troppo wow.

La questione legata agli smartphone super sottili si intreccia profondamente poi con quella legata alle batterie presenti al loro interno, ridurre in modo importante lo spessore di un dispositivo va a toccare principalmente la capacità della batteria inserita al suo interno, ciò ovviamente divide la community dal momento che scegliere per un design accattivante può comportare la perdita di molte ore di autonomia, seppur si vada a pagare un prezzo da top di gamma.

S26 Edge stravolge tutto quanto

Sembra però che Samsung stia facendo dei passi in avanti da questo punto di vista dal momento che è recenti voci di corridoio annunciano che il prossimo modello super sottile vanterà una batteria di tutto rispetto nonostante lo spessore davvero ridotto, le ultime voci trapelate sul web parlano addirittura di una batteria in grado di offrire 4400 mAh di capacità, per intenderci alcuni smartphone standard attualmente hanno capacità inferiori, ciò probabilmente sarà merito delle nuove batterie che sfruttano celle al silicio carbonio e che consentono di avere una densità energetica molto più elevata rispetto alle classiche gli ioni di litio.

Ovviamente si tratta di un incremento importante dal momento che l’attuale modello super sottile si ferma a 3900 mAh, un aumento di questo genere sicuramente influirebbe in modo molto positivo sulla durata durante l’arco della giornata.