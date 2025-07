ho Mobile abilita il 5G per tutta l’estate

Siamo ormai entrati nel pieno dell’estate e, per questa occasione, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha pensato bene di fare un regalo ai suoi clienti. L’operatore ha infatti deciso di abilitare la navigazione con le nuove reti di quinta generazione gratuitamente per tutti i mesi estivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile propone gratuitamente l’abilitazione alla navigazione in 5G per tutta l’estate

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto una bella sorpresa ai propri clienti. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di celebrare l’estate con una promo shock. L’operatore abiliterà infatti gratuitamente senza costi extra la navigazione con le nuove reti 5G a tutti i suoi clienti senza costi aggiuntivi. Questo sarà valido per tutti i mesi estivi. Secondo quanto riportato ufficialmente, infatti, questa promozione sarà valida fino alla giornata del prossimo 2 settembre 2025.

L’abilitazione al 5G sarà attivata dall’operatore a partire dal 2 luglio 2025 a tutti i suoi clienti che al momento non dispongono della navigazione con queste reti. Con l’abilitazione, gli utenti potranno dunque navigare online con una connettività pari al 5G e con una velocità massima pari a 2 Gbps in download e fino 200 Mbps in upload.

I clienti non dovranno fare nessuna azione per attivare questa promozione. Quest’ultima sarà infatti attivata automaticamente dall’operatore e sarà altrettanto disattivata in maniera sempre automatica. Questo permetterà dunque agli utenti di sfruttare le nuove reti di quinta generazione anche con un’offerta che solitamente supporta solo la navigazione in 4G. Una di queste offerte è quella denominata ho. 6,99 150 Giga.

Come suggerisce il nome, quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Oltre a questo, come da tradizione dell’operatore virtuale, l’offerta include anche sms illimitati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per questa offerta è di 6,99 euro al mese.