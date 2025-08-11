ChatGPT: allarme scontrini falsi con il nuovo generatore di immagini

L’intelligenza artificiale e più nello specifico ChatGPT vengono utilizzati per portare a termine tipologie di progetti differenti. Dal semplice riassunto di un testo, alla scrittura di email, fino alla generazione di immagini perfette. Quante volte vi sarà infatti capitato di avere poco tempo per un compito con scadenza breve e avete deciso di affidarvi a un chatbot?

Tali pratiche sono ormai piuttosto comuni se pensiamo che consentono di semplificare la routine degli utenti e permettono di conseguenza di utilizzare il tempo per altri impegni. Nonostante ciò, molto spesso l’uso che viene fatto di ChatGPT e dell’intelligenza artificiale in generale, non è del tutto corretto. Pensiamo al nuovo generatore di immagini di ChatGPT, presente in GPT-4o, che consente di ottenere delle immagini del tutto reali. Secondo quanto diffuso, un utente sarebbe riuscito a generare addirittura falsi scontrini. Scopriamo di seguito maggiori informazioni in merito a tale questione.

ChatGPT utilizzato per generare scontrini

Utilizzare chatGPT giornalmente può avere sicuramente tantissimi vantaggi. L’innovazione e i passi avanti fatti dalla tecnologia hanno portato a una serie di funzionalità che consentono di ottenere dei risultati davvero incredibili. Nel caso di GPT-4o, dunque, è stato reso noto tramite il profilo di influencer uno scontrino falso, generato con ChatGPT. Scontrino che è stato mostrato attraverso il canale del social media X.

Un risultato che però non sembrerebbe essere l’unico dato che anche altri utenti sono riusciti a ottenere risultati simili creando immagini del tutto reali, addirittura con macchie di cibo. Il dubbio, che sorge spontaneo, riguarda l’idea che ha OpenAI di tutto ciò.

In merito, OpenAI ha fatto sapere che qualunque uso improprio e dunque che viola le politiche di utilizzo del chatbot saranno oggetto di provvedimenti, anche se in merito alla possibilità di creare scontrini falsi viene fatto sapere che è possibile come conseguenza della libera creatività che viene lasciata agli utenti.