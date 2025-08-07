Google ottimizza la sua AI con Deep Think: ecco le novità

Si pensa sempre all’intelligenza artificiale come uno strumento in grado di risolvere qualsiasi compito o dubbio in un istante ma non è realmente così. L’intelligenza artificiale e, di conseguenza, le nuove soluzioni tech come i chatbot sono ormai strumenti comuni a utenti di tutte le età che per semplificare progetti o per ridurre i tempi decidono di chiedere aiuto a questi innovativi strumenti. Nonostante ciò, però, Google ha deciso di migliorare alcuni aspetti rilasciando una nuova modalità nella sua AI.

Nello specifico, l’idea di Google è stata quella di lavorare al fine di apportare delle modifiche alla sua intelligenza artificiale e per farlo ha introdotto una nuova modalità denominata Deep Think. Scopriamo in questo nuovo articolo di cosa si tratta e, dunque, maggiori dettagli in merito.

Google lancia la nuova modalità Deep Think

Google punta a offrire sempre il meglio agli utenti che utilizzano i suoi servizi e la recente novità riguarda proprio una modifica nella sua AI, ovvero in Gemini. Nello specifico, alcuni degli utenti abbonati stanno ricevendo la modalità denominata Deep Think che consente all’intelligenza artificiale di pensare per più tempo ottenendo, di conseguenza, una migliore qualità nei risultati forniti.

In tal modo, l’AI diventa in grado di affrontare problemi, dubbi e quesiti con un ragionamento molto più profondo rispetto ai risultati del passato. Per dare ciò, l’AI di Gemini non si basa più solamente su un percorso singolo ma riesce a valutare contemporaneamente più idee fornendo un risultato finale molto più ottimizzato rispetto a prima.

L’aspetto che più attira l’attenzione riguarda la capacità di Gemini di giungere alla risoluzione di problemi matematici e scientifici molto complessi. Gli utenti abbonati a Google AI Ultra possono testare personalmente la nuova modalità ma Google ha fatto sapere che la nuova funzione sarà disponibile per sviluppatori e aziende nelle prossime settimane.