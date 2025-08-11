Anthropic lancia Claude Opus 4.1 contro GPT-5 di OpenAI

L’arrivo di GPT-5, il nuovo modello aggiornato di OpenAi, ha totalmente oscurato il rilascio di Claude Opus 4.1, il modello di Anthropic che si propone come un ottimo assistente alla programmazione grazie alle sue nuove potenzialità. L’azienda ha rilasciato il suo ultimo prodotto già da qualche giorno ma OpenAI avrebbe del tutto attirato l’attenzione su di sé impedendo al rivale di ricevere la giusta considerazione. Il nuovo modello di Anthropic, infatti, si dimostra un concorrente molto interessante e ne danno prova i risultati già ottenuti nei vari test.

Claude Opus 4.1: tutte le novità introdotte da Anthropic al suo ultimo modello

Anthropic ha già anticipato l’arrivo di ulteriori novità entro le prossime settimane. Il nuovo modello, dunque, potrebbe presto ricevere migliorie interessanti oltre quelle già introdotte, che riguardano principalmente le sue capacità nella programmazione. Claude Opus 4.1 avrebbe, infatti, già ottenuto il 74,5% di accuratezza nella SWE-bench Verified, considerata tra le valutazioni più importanti nel settore, ma non si tratta dell’unico risultato ottenuto.

GitHub considera l’ultima versione di Claude molto valida nel refactoring del codice multi-file; mentre Rakuten Group ritiene che il modello sia perfettamente in grado di apportare modifiche coerenti e corrette a blocchi di codice ampi senza introdurre modifiche irrilevanti o bug.

I risultati raggiunti permettono di ritenere Claude 4.1 un ottimo alleato nella programmazione e la stessa Anthropic consiglia di procedere con l’aggiornamento il prima possibile. Attualmente però soltanto gli utenti che hanno contratto un abbonamento con Claude Code possono sfruttarne i vantaggi. Nei giorni a venire sarà possibile scoprire quali altre novità l’azienda ha in serbo per il suo pubblico ma nell’attesa è possibile accedere alla nuova versione tramite API: claude-opus-4-1-20250805.

Per conoscere tutti i dettagli e comparare i risultati raggiunti dai vari modelli rilasciati da Anthropic nei test di valutazione basta accedere alla pagina ufficiale e consultare la tabella riepilogativa.