Fastweb infiamma agosto con 3 offerte: ci sono fino a 300GB in 5G

Fastweb amplia la propria gamma di proposte per la telefonia mobile con tre nuove offerte, pensate per adattarsi a diverse esigenze di traffico e servizi. Tutte le tariffe sono senza vincoli, con prezzi chiari e bloccati, attivazione da 10 € una tantum e la possibilità di utilizzare sia la SIM fisica che la eSIM gratuita. L’attivazione può avvenire rapidamente tramite SPID, carta d’identità elettronica, oppure con video-identificazione, offrendo flessibilità e rapidità.

Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi: cosa cambia

La proposta base si chiama Fastweb Mobile e costa 8,95 € al mese. Include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga, ideali per chi vuole una tariffa essenziale ma generosa.

La seconda opzione, Mobile Full, offre 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 100 SMS al costo mensile di 10,95 €. Un’offerta che guarda a chi vuole sfruttare al meglio le prestazioni della rete Fastweb, premiata più volte come la più veloce in Italia secondo le rilevazioni di Ookla.

Infine, la formula più completa è Mobile Maxi, proposta a 12,95 € al mese. Oltre a 300 giga di traffico mensile, include Fastweb Protect per la protezione della navigazione e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, dedicata agli animali domestici. Una combinazione insolita, che unisce connettività e servizi accessori, utile per chi cerca un pacchetto all-in-one. Al momento chi ha scelto questa soluzione è rimasto molto contento.

Tutto online e senza costi nascosti, Fastweb garantisce

Le offerte possono essere attivate online in pochi minuti, oppure si può richiedere una chiamata gratuita con un operatore. Nessun costo aggiuntivo per la spedizione della SIM fisica, né per la versione digitale.

Con queste tre nuove proposte, Fastweb consolida la propria presenza tra gli operatori mobili di riferimento, puntando su alta qualità, trasparenza e versatilità, con tariffe competitive e un servizio riconosciuto per velocità e affidabilità. Scegliere questa azienda resterà dunque una scelta felice per moltissimi utenti che ne hanno abbastanza del loro vecchio gestore.