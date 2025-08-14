Passa a 1Mobile con primo mese e attivazione GRATIS

Per questa estate l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di fare un regalo ai nuovi clienti che passeranno online. Per questi utenti sarà infatti possibile ottenere il primo mese dell’offerta gratuitamente, così come anche il costo di attivazione azzerato. Per avere tutto ciò, basterà semplicemente utilizzare un apposito codice coupon al momento dell’attivazione dell’offerta prescelta.

Passa a 1Mobile, per questa estate costo di attivazione e primo mese sono GRATIS

Per questa estate tutti coloro che passeranno all’operatore telefonico virtuale 1Mobile sarà possibile ottenere diversi vantaggi. Come già accennato in apertura, infatti, i nuovi clienti dell’operatore che passeranno a 1Mobile dal sito ufficiale online potranno ottenere il costo di attivazione gratuito ma non solo. L’operatore sta anche offrendo gratuitamente il primo rinnovo dell’offerta prescelta.

Come già detto, gli utenti interessati dovranno inserire semplicemente un codice sconto al momento dell’acquisto effettuato online. Si tratta secondo quanto è emerso del codice sconto PROMOESTATE. Inserendo questo codice prima di terminare il pagamento, gli utenti otterranno così costo di attivazione e primo mese dell’offerta gratuitamente.

Sarà tuttavia necessario sostenere una spesa di 5 euro per il costo della scheda sim. Secondo quanto è emerso, questa promozione di 1Mobile sarà disponibile soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero qualsiasi altro operatore telefonico. Oltre a questo, per usufruire della promo sarà necessario attivare una delle offerte mobile dell’operatore che garantisce il supporto alla navigazione in 5G.

L’operatore virtuale 1Mobile sta infatti proponendo diverse offerte appartenenti a questa tipologia. Una di queste è l’offerta denominata 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition.

Quest’ultima ha il costo per il rinnovo estremamente contenuto pari a solo 6,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, si potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri.