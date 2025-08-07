1Mobile: super promo con tantissimi giga ad un prezzo super in portabilità

Nella nostra epoca ogni utente in tutta Italia utilizza la propria offerta telefonica per restare costantemente connesso al mondo del web e poter svolgere varie attività ogni giorno, avere a disposizione dunque minuti, SMS giga di traffico dati per navigare senza preoccupazioni è indispensabile per godersi un’esperienza d’uso davvero con i pioppi e soprattutto in grado di soddisfare le esigenze del consumatore fino alla fine della fatturazione corrente.

Ecco che scegliere una promozione adatta alle nostre esigenze rappresenta un passo fondamentale che deve essere fatto con molta attenzione, l’offerta infatti deve permetterci di svolgere tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza rischiare di arrivare a fine mese con il contagocce, qui in Italia, per fortuna i cataloghi di offerte sono davvero vasti e riescono ad offrire una scelta davvero ben adatta alle esigenze di ogni tipologia di consumatore.

Se state cercando una nuova offerta e non sapete cosa scegliere un provider che potrebbe fare al caso vostro e l’operatore tinto di rosso 1Mobile, il provider sul suo sito ufficiale ha lanciato un’offerta davvero interessante, scopriamo insieme di cose si tratta.

Tantissimi giga in 5G per tutti

L’offerta in questione garantisce a chiunque decida di attivarla la bellezza di 260 GB di traffico dati connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, mensilmente dovrete pagare 4,99 € per il primo mese e poi 8,99 € a partire dal secondo, ma non è finita qui, la novità decisamente interessante è rappresentata dalla portabilità che è completamente gratuita indipendentemente dall’operatore di provenienza e supporta tutti gli operatori attualmente presenti in Italia, un plus decisamente interessante che attualmente è davvero in pochi possono offrire.

Se siete interessati per effettuare l’attivazione online, dovete recarvi sul sito ufficiale dell’operazione. Seguire i passi indicati, si tratta di pochi clic per poi procedere senza troppi intoppi all’acquisto, sia per i nuovi numeri che per la portabilità.