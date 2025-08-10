Lyca Mobile supera Iliad e TIM ad agosto 2025: promo da 150GB in 5G

Nel panorama dei gestori virtuali, Lyca Mobile propone una nuova offerta che punta tutto su convenienza, trasparenza e tanta navigazione. La nuova promo ha un costo fisso di 5,99 € al mese per sempre, con un pacchetto che include 150 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, senza alcuna distinzione sull’operatore di provenienza.

L’attivazione è aperta a tutti gli utenti, sia per chi porta il proprio numero che per chi desidera un nuovo numero. Non sono previste restrizioni legate alla provenienza, un aspetto che rende la promozione estremamente accessibile.

Due mesi in omaggio: un vantaggio concreto al momento della sottoscrizione

Oltre al prezzo contenuto, Lyca Mobile aggiunge un bonus particolarmente interessante: i primi due mesi sono gratuiti. Un incentivo che consente di iniziare a usare il servizio senza sostenere spese immediate, ideale per chi desidera testare l’offerta prima di impegnarsi nel lungo periodo.

L’inclusione del 5G senza costi aggiuntivi consente di sfruttare appieno la velocità della rete, a condizione di avere uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta dal segnale. Un plus non scontato, soprattutto in una fascia di prezzo inferiore ai 6 euro.

Nessun vincolo, traffico abbondante e soglia dati elevata

Con 150 giga mensili, l’offerta è adatta anche a chi utilizza lo smartphone in modo intensivo: dallo streaming ai social, dalla navigazione quotidiana al lavoro da remoto. I minuti e gli SMS illimitati completano un pacchetto adatto a qualsiasi utilizzo, senza dover tenere d’occhio il consumo.

Lyca Mobile, con questa iniziativa, si conferma tra gli operatori virtuali più aggressivi sul fronte prezzo/dati, puntando su chiarezza, flessibilità e benefici immediati, grazie a una soglia generosa di traffico e due mesi gratis al momento dell’attivazione. Tutto lo scetticismo che un tempo ruotava intorno ai gestori virtuali dunque non esiste più e la grande affluenza verso il provider in questione ne è la diretta prova.