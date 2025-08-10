Google Pixel: è necessario installare subito le ultime patch

Google ha recentemente iniziato a distribuire le patch di sicurezza relative al mese di agosto per la linea di dispositivi Pixel. Si tratta di un aggiornamento particolarmente importante che l’azienda raccomanda di installare il prima possibile. Tra le correzioni, infatti, figura la risoluzione di una vulnerabilità critica, che potrebbe consentire a un malintenzionato di accedere al dispositivo. Nonostante la complessità nell’eseguire un attacco di tal tipo il potenziale rischio rimane elevato, rendendo essenziale un intervento tempestivo da parte degli utenti. La falla appartiene al gruppo delle vulnerabilità generiche di Android.

Google distribuisce le nuove patch di sicurezza per i dispositivi Pixel

Oltre alle questioni legate alla sicurezza, l’aggiornamento risolve anche un bug relativo alla funzione di pianificazione automatica del tema scuro, che permette di attivare o disattivare tale modalità in base a orari o condizioni prestabilite. Inoltre, Google interviene anche riguardo un bug fastidioso che affliggeva l’esperienza utente su Android 16. Il problema riguardava il funzionamento intermittente del “pulsante” Indietro, che può essere sia un tasto fisico o virtuale sia una gesture di swipe dal bordo destro dello schermo. Google aveva riconosciuto il problema, promettendo una soluzione rapida, ma nonostante ciò la correzione non era stata inclusa nel primo aggiornamento di luglio. Ora, però, i primi riscontri indicano che il problema è stato finalmente risolto.

Oltre a tali modifiche specifiche, l’aggiornamento include diverse ottimizzazioni e miglioramenti generali. È importante sottolineare che tale firmware aggiornato è disponibile per tutti i dispositivi Pixel lanciati a partire dal 2021. Dunque, sono inclusi anche i Pixel 6 e 6 Pro, che, curiosamente, non avevano ricevuto l’update di luglio. Oltre che per tutti i modelli successivi. Considerando gli interventi proposti è evidente che aggiornare il proprio Pixel è fondamentale per mantenere alto il livello di sicurezza. Oltre che per risolvere quei piccoli inconvenienti che possono compromettere la fluidità e l’efficienza del sistema operativo.