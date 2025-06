Samsung Galaxy S25 Edge non convince: ridotta la produzione

Il 2025 è stato l’anno della nuova serie di smartphone Galaxy S25, quest’ultima ha visto l’arrivo dei classici e tre modelli che rappresentano la versione base, plus e ultra ma quest’anno anche l’arrivo di una variante del tutto inedita caratterizzata da uno spessore davvero ridotto, parliamo ovviamente di Galaxy S25 Edge.

Il dispositivo in questione ha rappresentato una vera e propria sfida da un punto di vista ingegneristico per Samsung dal momento che uno spessore così ridotto ha obbligato l’azienda a intervenire su vari aspetti per cercare di ridurre al minimo gli ingombri sotto la scocca, ciò ha comportato delle rinunce ed infatti la capacità della batteria ne ha risentito in modo importante soprattutto considerando la fascia di prezzo di cui parliamo e anche il modulo fotografico ha assistito alla rinuncia ad una fotocamera per cercare di fare spazio all’interno del case.

Nonostante dunque lo spessore davvero ridotto lo smartphone sembra però non aver offerto quell’effetto wow che molti utenti speravano di trovare, non a caso secondo recenti discrezione trapelate online Samsung non sembra soddisfatta delle vendite del suo smartphone al punto di aver iniziato una riduzione della sua produzione.

Vendite non soddisfacenti

Recenti voci di corridoio parlano di un arrivo sul mercato che non ha soddisfatto le aspettative di Samsung al punto da obbligarla a ridimensionare i tassi di produzione dello smartphone, la società infatti non ha assistito al boom che si aspettava e onde evitare di rimanere con dispositivi in magazzino da dover poi svendere a preferito rallentare la produzione subito.

Ovviamente tutto ciò apre ad una riflessione importante, le principali indiziate di questo risultato sono gravemente le rinunce che uno smartphone di questo genere che ovviamente hanno un senso decisamente relativo, soprattutto se si considera la fascia di prezzo di cui parliamo, dal momento che si tratta di caratteristiche davvero molto essenziali per quanto riguarda lo smartphone è alle quali difficilmente la maggior parte degli utenti è disposta a rinunciare in favore di un design che non offre tra l’altro un effetto wow così marcato.

Ovviamente tutto ciò farà anche da spunto di riflessione per le aziende concorrenti e soprattutto per Apple che si accinge per l’appunto a lanciare una versione di iPhone altrettanto sottile.