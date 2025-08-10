Kena, per ex clienti arriva offerta SHOCK con due mesi GRATIS

Anche per questi mesi estivi, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a pensare ai suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre a questi utenti l’attivazione di un’offerta mobile davvero eccezionale che include anche i primi due mesi di rinnovo gratuiti. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis.

Kena Mobile, per gli ex clienti arriva la promo Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta da poco proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. Quest’ultima è stata resa disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Tuttavia, in questi giorni l’operatore ha deciso di proporla anche ai suoi ex clienti. Per farlo, l’operatore ha avviato una apposita campagna SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Imperdibile! Torna in KENA a soli 5,99E al mese con 100 GB in 5G (+100 GB attivando la ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. E i primi due mesi te li regala KENA! E con la nuova eSim entrare in KENA e’ semplice e veloce! Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 17/08/2025”.

Con questa offerta, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare. Questi diventeranno addirittura 200 GB se gli utenti sceglieranno il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Oltre a questo, nel bundle sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo sarà di soli 5,99 euro al mese.