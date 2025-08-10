NewsOfferteVolantini

Euronics: la perfezione si ha solo approfittando di queste OFFERTE

Da Euronics trovate soluzioni intelligenti per la casa e piccoli elettrodomestici a prezzi imbattibili, pensati per ogni esigenza.

scritto da Rossella Vitale
Euronics propone ora con la sua selezione di prodotti ideali per la cucina, la pulizia e anche il look personale, dei device sensazionali. Dimenticatevi delle lunghe attese a fissare il forno, del fumo fastidioso o di quei piccoli gesti quotidiani che sottraggono tempo prezioso: ora è possibile fare di più e meglio e con un tocco di stile, persino se cercate un microonde.

 Prodotti e soluzioni smart per una casa extra funzionale con Euronics

Per chi vuole iniziare la giornata al meglio, la DE LONGHI – Macchina da caffè MAGNIFICA S ECAM21.110.B-Nero a 299 euro di Euronics è la certezza che non tradisce mai, regalando un aroma intenso al primo sorso. Chi invece non vuole rinunciare a un look sempre curato, può affidarsi al pratico e conveniente PHILIPS – SERIES 5000, disponibile a soli 49,90 euro. Quando arriva il momento di affrontare la stiratura, il POLTI – Sistema stirante VAPORELLA NEXT VN18.45-Bianco, grigio, verde a 199 euro offre una soluzione rapida e potente, ma per chi preferisce la stiratura verticale express, il POLTI – VAPORELLA VERTICAL STYLER GSM50B-Bianco/blu solo da Euronics a soli 44,90 euro è l’ideale.

Se la voglia di grigliate si fa sentire senza voler uscire di casa, il MOULINEX – Grill GI727810 a 179,90 euro garantisce un barbecue indoor senza stress e senza fumo. Per i palati più esigenti e le preparazioni più complesse, il Robot da cucina Multipro Go FDP22.130GY-grigio a 69,90 euro è piccolo ma potentissimo, mentre la Planetaria Kenwood Go KZM35.000GY-Grigio da Euronics a 219,90 euro è la regina della versatilità in cucina. Infine, la pulizia è un capitolo a parte: il DREAME – Aspirapolvere robot D10 PLUS GEN2-Bianco a 229 euro si occupa di pulire mentre vi rilassate, mentre per una potenza straordinaria l’DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE-YELLOW/IRON/NICKEL a 499 euro, solo da Euronics, aspira anche la polvere più nascosta.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.