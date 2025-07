Kena, ancora proroga per Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità presso i negozi fisici autorizzati di una delle sue offerte mobile di rilievo. Si tratta in particolare dell’offerta mobile nota con il nome di Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. Questa volta, gli utenti interessati ad attivarla potranno farlo fino a tempo indeterminato, dato che l’operatore non ha messo nessun count down.

Kena proroga a tempo indeterminato l’offerta mobile Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco prorogato la disponibilità della sua super offerta mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. Quest’ultima è una delle novità proposte dall’operatore ed è disponibile all’attivazione sia sul sito ufficiale sia presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore.

L’offerta in questione sarebbe dovuta terminare durante la giornata dello scorso 18 luglio 2025. Tuttavia, come già detto, l’operatore ora ha eliminato tutti i count down, rendendo quindi disponibile l’offerta fino a tempo indeterminato. Si tratta di una promo disponibile all’attivazione soltanto per i nuovi clienti, dato che si tratta di un’offerta di tipo operator attack. Sarà infatti attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali di Kena Mobile.

Nello specifico, con Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, che passano a 200 GB scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Oltre a questo, sono inclusi nell’offerta minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti che la vorranno, dovranno sostenere una spesa molto contenuta di soli 5,99 euro al mese.

L’operatore, come suggerisce anche il nome, sta proponendo inoltre i primi due mesi gratuitamente. Anche per questa offerta è stato inoltre azzerato il costo di attivazione.