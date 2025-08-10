Redmi valuta display a 165 Hz per i prossimi smartphone

Redmi

Redmi potrebbe presto introdurre display con refresh rate a 165 Hz nei propri smartphone, seguendo una tendenza già avviata da altri produttori cinesi. L’indiscrezione arriva dal leaker Digital Chat Station su Weibo, secondo cui il marchio appartenente al gruppo Xiaomi avrebbe avviato valutazioni ufficiali per l’adozione di pannelli ad alta frequenza di aggiornamento nei modelli futuri.

Una scelta influenzata da OnePlus

Secondo quanto riportato, questa decisione sarebbe stata influenzata da OnePlus, che avrebbe iniziato a testare in grandi quantità schermi piatti a 165 Hz su smartphone e tablet di nuova generazione. La mossa potrebbe aver spinto Redmi a considerare una strategia simile, con l’obiettivo di rimanere competitiva in un mercato dove le specifiche tecniche hanno un forte impatto sulla percezione del prodotto.

Un’attenzione particolare al settore gaming

L’adozione di un refresh rate elevato è particolarmente apprezzata dagli utenti orientati al gaming, poiché garantisce animazioni più fluide e una risposta più immediata ai comandi. Se Redmi dovesse lanciare il suo primo smartphone con display a 165 Hz, è probabile che il dispositivo venga posizionato proprio in questa fascia di mercato, in diretta concorrenza con modelli di marchi già presenti nel segmento. Nonostante un pannello a 165 Hz offra un’esperienza visiva superiore, l’impatto reale sull’utilizzo quotidiano per l’utente medio potrebbe essere marginale rispetto a display da 120 o 144 Hz. La scelta sembrerebbe quindi legata più alla necessità di mantenere il passo con le specifiche proposte dalla concorrenza che a un concreto miglioramento delle performance percepite.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su modelli o date di lancio, ma l’adozione di un pannello a 165 Hz rappresenterebbe una novità assoluta per Redmi. Se il progetto dovesse concretizzarsi, il brand potrebbe entrare per la prima volta nel ristretto gruppo di produttori che offrono questa caratteristica, ampliando così la propria offerta per il pubblico più esigente in termini di prestazioni visive.