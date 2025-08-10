IliadNewsOperatori Telefonici

Ci sono delle offerte che Iliad ha lanciato proprio questo mese che stanno piacendo a tantissimi utenti, ecco cosa includono

scritto da Felice Galluccio
Iliad arriva fino a 300 GB in 5G: ecco le 3 offerte di agosto 2025

Iliad continua a distinguersi nel mercato della telefonia mobile con un portafoglio di offerte trasparente, stabile e accessibile. Le promozioni attualmente disponibili sono tre, tutte contraddistinte da minuti e SMS illimitati, prezzi fissi per sempre e un traffico dati generoso, anche in 5G. A queste condizioni si affianca un costo di attivazione una tantum di 9 €, che include anche la SIM.

Iliad TOP 250 PLUS: 250 giga in 5G a 9,99€

Il discorso può partire parlando della nuova TOP 250 PLUS, soluzione che include al suo interno ogni mese ben 250 giga in 5G. Bisogna ricordare inoltre che anche per i viaggi in Europa ci saranno 25 giga, tutto per un prezzo fisso mensile di soli 9,99 € al mese. La versatilità di questa soluzione mobile è davvero incredibile ed è per questo che in tanti la stanno scegliendo.

Iliad TOP 150 PLUS: l’opzione economica a 7,99€

Chi invece non ha particolari esigenze, può fiondarsi dritto sulla TOP 150 PLUS, con 150 giga in 4G, 20 giga in Europa, minuti e SMS illimitati, a 7,99 € al mese. Un’ottima soluzione per chi non ha bisogno del 5G ma vuole una tariffa senza vincoli e con un buon equilibrio tra prezzo e contenuti.

Iliad TOP 300 PLUS: 300 giga in 5G per chi vuole il massimo

L’offerta più ricca è TOP 300 PLUS, proposta a 11,99 € al mese, con 300 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. Pensata per chi sfrutta al massimo il proprio smartphone tra streaming, hotspot, lavoro da remoto e attività ad alto consumo di dati.

Disponibili per tutti, anche per i già clienti Iliad

Tutte e tre le offerte possono essere attivate sia dai nuovi utenti che dai già clienti Iliad, a condizione che questi ultimi abbiano attualmente un’offerta di costo inferiore rispetto a quella desiderata. Il passaggio può essere effettuato facilmente tramite area personale.

Con queste tre soluzioni, Iliad conferma la propria strategia fatta di prezzi chiari, zero rimodulazioni e ampia scelta, offrendo traffico dati elevato e servizi stabili, con una rete sempre più estesa anche in 5G.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!