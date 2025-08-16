Pixel Buds 2a mostrano colori e custodia, costo sale a 149€

Manca sempre meno all’evento Made by Google del 20 agosto, e l’aria comincia a scaldarsi. Lì vedremo finalmente tutti i nuovi gioiellini della famiglia Pixel, ma oggi la scena la rubano le Google Pixel Buds 2a. Un nuovo leak non solo ci mostra per bene le due colorazioni in arrivo, ma conferma anche una notizia che farà storcere il naso a più di qualcuno: il prezzo, rispetto alla prima generazione, salirà parecchio. E non si potrà più dire che siano “le cuffie true wireless economiche” di Google.

Leak rivela Pixel Buds 2a: nuove tonalità, vecchio design, prezzo più alto

L’evento di agosto sarà piuttosto affollato: i Pixel 10 in tutte le salse (dal modello base fino al Pro Fold pieghevole), il Pixel Watch 4, e poi loro, le nuove Pixel Buds 2a. E attenzione, perché potrebbero persino arrivare sul mercato con un po’ di ritardo: sembra che qualche problema di approvvigionamento stia rallentando la tabella di marcia.

Chi ha seguito la storia sa che le 2a prendono il posto delle Pixel Buds A-Series, il modello più accessibile della gamma. Negli scorsi giorni erano già circolati render ufficiali e qualche dettaglio sulle differenze rispetto alle Pixel Buds Pro 2. Ora però abbiamo una galleria di immagini che ce le fa vedere sotto ogni angolazione. Le colorazioni saranno due, Obsidian e Iris, e delle tanto chiacchierate Fog Light e Hazel per ora non c’è traccia. Il design resta fedele alla tradizione: custodia a “ovetto” con esterno bianco e interno che riprende la tinta degli auricolari, e il logo Google stavolta stampato invece che inciso, come sulle Pro 2.

Il lato dolente arriva con il prezzo. Le prime A-Series si erano fatte apprezzare per il rapporto qualità-prezzo: 99 euro al lancio, ottima resa audio, funzioni intelligenti… e la sensazione di avere un prodotto “da grandi” a un prezzo onesto. Le nuove 2a invece, secondo il leak, in Europa costeranno 149 euro. Non è una cifra folle, ma è un bel salto. Per dare un’idea: le Pixel Buds Pro 2, più complete e performanti, partivano da 249 euro ma oggi si trovano facilmente a 199, e a volte sono scese persino al prezzo che ora sarà richiesto per questo modello “economico”.

Insomma, il design convince, le novità ci sono, ma resta il dubbio: riusciranno le Pixel Buds 2a a farsi perdonare l’aumento? Agosto ci darà la risposta.