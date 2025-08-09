Samsung Galaxy S25 FE, svelate le principali caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 FE andrà ad ampliare la famiglia di flagship offerta da Samsung, introducendo un nuovo modello appartenente alla serie Fan Edition. Questa linea di prodotti è pensata per conservare un design ispirato ai modelli della linea principale ma potendo vantare un prezzo più contenuto.

Il flagship economico del brand coreano non ha ancora una data di lancio ufficiale ma, alcuni report indicano settembre come il mese individuato dall’azienda per la presentazione. In attesa di conferme, possiamo provare a stilare la scheda tecnica completa basandoci su quelle che sono le caratteristiche trapelate in questi mesi.

Il Galaxy S25 FE sarà caratterizzato da dimensioni ridotte rispetto al modello precedente, con uno spessore massimo di 7.4 mm. Si tratta di una precisa scelta da parte di Samsung che vuole privilegiare la maneggevolezza e la leggerezza, con un peso di 190 grammi.

Scopriamo la scheda tecnica del Galaxy S25 FE ottenuta raccogliendo tutte le indiscrezioni disponibili fino ad ora

Dal punto di vista tecnico, il display sarà un Dynamic AMOLED 2X con una diagonale da 6.7 pollici. Il pannello potrà raggiungere una luminosità di picco pari a 2.600 nit con un notevole incremento rispetto ai 1.900 nit raggiunti dal modello precedente. La protezione dai graffi sarà garantita dal resistente Gorilla Glass Victus 2.

A garantire le prestazioni del Galaxy S25 FE ci penserà il chipset Exynos 2400 e il sistema potrà contare su 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Samsung potrebbe aver rivisto al ribasso la capacità della batteria che passerà dai 4.700 mAh del modello precedente a 4.500 mAh per il nuovo modello.

Il motivo di questo cambiamento non è noto, ma possiamo immaginare sia legato ad una scelta progettuale. Samsung ha preferito dare precedenza al contenimento dello spessore e delle dimensioni e questo potrebbe aver ristretto lo spazio interno a disposizione delle componenti più ingombranti come la batteria. Tuttavia, il passaggio alla tecnologia di ricarica rapida a 45W, rispetto ai 25W del Galaxy S24 FE precedenti, renderà la fase di ricarica più veloce.