Fitbit migliora il monitoraggio del sonno

Nei prossimi giorni, chi utilizza i dispositivi Fitbit noterà differenze nei dati sul sonno. Il nuovo aggiornamento, rilasciato da Google, introduce infatti un sistema di rilevamento più accurato dei micro-risvegli, spesso trascurati dai metodi precedenti. Questa maggiore precisione porterà, secondo l’azienda, a un aumento dei minuti di veglia registrati durante la notte. Di conseguenza, le fasi del sonno e la durata complessiva del riposo potrebbero apparire leggermente modificate, ma si tratta però di dati assolutamente interessanti che possono fare la differenza.

Fitbit verso un futuro di aggiornamenti costanti

Fitbit ha avvisato che questa non sarà l’unica novità in programma. Tale aggiornamento rappresenta soltanto l’inizio di una serie di interventi pensati per migliorare il tracciamento del riposo notturno. Nei prossimi mesi, altri perfezionamenti arriveranno per rendere le statistiche sempre più affidabili e utili per l’utente. Con l’evento “Made by Google” ormai imminente, in programma il 20 agosto, è probabile che vengano svelate ulteriori funzioni dedicate, soprattutto in relazione ai Pixel Watch.

La recente evoluzione di Fitbit non si limita al sonno. Negli ultimi mesi, l’azienda ha introdotto nuovi quadranti per il Charge 6 e aggiornamenti mirati a migliorare l’esperienza su Sense 2 e Versa 4. L’obiettivo era quello di rafforzare il legame tra hardware e software, ampliando le possibilità di personalizzazione e l’accuratezza dei dati raccolti.

In contemporanea a tutto ciò, Fitbit sperimenta anche altre funzionalità innovative come il “Medical Record Navigator”, basato su intelligenza artificiale, e progetti per la misurazione della pressione sanguigna direttamente dal polso. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto in cui il marchio, pur restando fedele alla sua vocazione per il fitness, punta a offrire strumenti sempre più orientati al benessere generale e alla salute preventiva. Se le promesse verranno mantenute, i dispositivi indossabili potrebbero diventare veri e propri alleati medici tascabili, capaci di fornire indicazioni utili non solo per l’attività fisica, ma per la vita di tutti i giorni.