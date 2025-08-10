Google Contatti si rinnova con il Material 3 Expressive

Il nuovo design di Google Contatti è già in arrivo. Gli utenti che hanno installato la versione 4.61 dell’app possono scoprire il restyling ispirato al Material 3 Expressive. La trasformazione non stravolge le funzioni, ma modifica radicalmente l’aspetto visivo.

La scheda Contatti diventa più ordinata grazie all’introduzione delle tessere. I preferiti compaiono sempre in cima, seguiti dagli altri nominativi in ordine alfabetico. Non cambiano le informazioni mostrate, ma la presentazione è più pulita. Nella scheda In evidenza, le tessere assumono forme più arrotondate e colori brillanti.

I compleanni vengono celebrati con icone a forma di torta al posto dei tradizionali palloncini. Le scritte passano in grassetto e le tonalità delle schede risultano più luminose.

Google Contatti: come aggiornare e le modifiche alla scheda di un singolo contatto

Anche la scheda Organizza subisce lo stesso trattamento, con voci racchiuse in tessere e icone leggermente aggiornate. L’idea alla base di tutto ciò sembra quella di voler rendere la navigazione più uniforme, mantenendo la stessa struttura delle opzioni già note. Il restyling, pensato per armonizzare l’esperienza d’uso, non tocca però le funzionalità ma rinnova la percezione visiva.

Le novità più evidenti nei contatti individuali riguardano la disposizione delle informazioni. Sono state rimosse alcune etichette che indicavano la natura dei dati, senza però eliminarne il contenuto. La riorganizzazione rende più diretto l’accesso ai dettagli. I pulsanti rapidi, posizionati sotto il nome, adottano una forma ovale con icone piene, abbandonando i contorni sottili. Tale accorgimento migliora la leggibilità e l’impatto grafico.

Il rilascio della nuova interfaccia avviene in modo graduale, ma già molti utenti hanno ricevuto l’aggiornamento. Per installarlo o scaricare l’app su dispositivi Android, basta aprire il Google Play Store, cercare Google Contatti e selezionare “Aggiorna” o “Installa”. L’operazione è rapida e non richiede configurazioni aggiuntive. Google prosegue così la diffusione del Material 3 Expressive anche su altre applicazioni, come già accaduto con Google Telefono. Il progetto punta a unificare l’estetica delle app, offrendo un aspetto coerente e moderno a chi utilizza Android ogni giorno. Un cambiamento che, pur rimanendo fedele alla semplicità originale, aggiunge freschezza e maggiore attenzione ai dettagli visivi.