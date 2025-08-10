Apple Watch Ultra 3: novità sulla grandezza del display

Apple, con il rilascio della quinta beta per sviluppatori di iOS 26, ha lasciato trapelare un indizio interessante. Quest’ultimo potrebbe riguardare il prossimo Apple Watch Ultra 3. All’interno del codice del sistema operativo, infatti, è stata individuata una risoluzione di 422 x 514 pixel, una misura mai vista finora in alcun modello di smartwatch di Cupertino. Tale dato suggerisce un possibile aggiornamento del display. A tal proposito, è utile fare un confronto con l’Apple Watch Ultra 2. Quest’ultimo dispone di uno schermo con risoluzione pari a 410×502 pixel. Se l’azienda decidesse di mantenere la densità di pixel invariata, la nuova risoluzione porterebbe la diagonale del display a circa 1,98 pollici. Rispetto agli attuali 1,93 pollici. Ciò comporterebbe un incremento di circa il 3% nella dimensione lineare dello schermo. Ciò porterebbe ad un miglioramento concreto per l’esperienza visiva.
Apple Watch Ultra 3: cambiamenti in arrivo per il display?
È probabile che Cupertino non allarghi le dimensioni complessive della cassa dell’orologio, ma che invece riesca ad ottenere tale schermo più grande riducendo le cornici. Un design con bordi più sottili, infatti, permetterebbe di ampliare lo spazio utile senza aumentare l’ingombro. Non ci sono al momento segnalazioni che tale cambiamento venga esteso anche ai modelli standard della futura serie Apple Watch Series 11.
Oltre alla novità del display, i rumor sull’Apple Watch Ultra 3 indicano anche altre funzionalità in arrivo. Tra cui, l’implementazione della connettività 5G RedCap, di una funzione per misurare la pressione sanguigna. Oltre che dell’utilizzo di un nuovo pannello LTPO3, già introdotto sul Series 10, accompagnato da un SiP aggiornato per prestazioni migliorate. Tra le funzioni più attese c’è anche il supporto alla messaggistica satellitare per le emergenze. Quest’ultima consentirebbe di comunicare anche in assenza di copertura cellulare.
Il lancio ufficiale è previsto per il 9 settembre, data in cui Apple dovrebbe presentare anche la nuova serie di iPhone 17. Solo in quell’occasione sarà possibile stabilire con certezza se tali anticipazioni corrisponderanno alla realtà.