Banca d’Italia coinvolta in una nuova truffa su Instagram

La tecnologia avanza e con essa anche le strategie per “truffare“. A tal proposito, un recente caso che ha coinvolto la Banca d’Italia ha sorpreso moltissimi utenti. Tutto ha avuto inizio con un messaggio alquanto surreale. Cosa c’era di strano? Il messaggio era stato inviato tramite la piattaforma social Instagram, in una chat che porta il nome e il logo ufficiale della Banca d’Italia. Anche se sembra tutto ufficiale, in realtà si tratta solo di una truffa. La conferma arriva direttamente dall’istituto, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un avviso per chiarire la situazione. Mettendo così in guardia i propri utenti. L’allerta è partita dopo che è stato individuato un profilo falso. L’obiettivo di quest’ultimo era conquistare follower per poi invitarli a entrare in un gruppo WhatsApp, presentato come un canale di consulenza finanziaria.

Banca d’Italia: dettagli sulla recente truffa su Instagram

Per i truffatori è sufficiente che anche solo una minima parte degli utenti iscritti alla piattaforma social creda all’inganno per ottenere un guadagno. La Banca d’Italia, nella sua comunicazione ufficiale, ha ribadito di non avere alcun legame con simili attività. Inoltre, ha confermato di non offrire servizi di investimento o di gestione di denaro a privati. Inoltre, ha informato che l’account fraudolento è stato già eliminato dalla piattaforma grazie all’intervento dei moderatori di Meta.

In tale scenario, la prudenza dell’utente resta la prima difesa. Sapere che un messaggio della Banca d’Italia su Instagram è sempre falso è un passo fondamentale per proteggersi. A tal proposito, infatti, la raccomandazione dell’istituto è di non rispondere mai a messaggi provenienti da profili che usano il suo nome e non fornire, in nessun caso, dati personali, documenti o coordinate bancarie. Infine, è fondamentale ricordare che nessun ente serio chiederà mai di entrare in un gruppo WhatsApp per discutere di investimenti. Si tratta di interventi necessari per tutelarsi da truffe di tal tipo.