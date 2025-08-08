Apple abbraccia GPT-5: una svolta per AppleIntelligence

Il debutto di GPT-5 all’interno di Apple Intelligence è ormai certo e avverrà già con iOS 26, iPadO 26 e macOS Tahoe 26, in uscita il prossimo mese. OpenAI ha presentato ufficialmente il suo modello più potente di sempre, definito da Sam Altman come il massimo risultato raggiunto dall’azienda. Attualmente, l’integrazione su iOS18, iPadOS18, macOS Sequoia e visionOS 2 utilizza GPT-4o, ma il passaggio alla nuova tecnologia sarà automatico per chi opterà per questa funzione.

L’uso di ChatGPT resterà facoltativo, con tre modalità principali, ovvero assistenza avanzata di Siri per richieste complesse, strumenti di scrittura capaci di generare testi e immagini da descrizioni, e funzioni di riconoscimento visivo tramite Camera Control. Apple ha assicurato che il sistema nasconderà l’indirizzo IP e non conserverà i dati, a meno che l’utente non scelga di collegare un proprio account OpenAI.

GPT-5: il nuovo standard dell’intelligenza artificiale arriva anche su Apple

In contemporanea, Apple Intelligence introdurrà anche nuove funzioni indipendenti dal modello di OpenAI. Tra queste vi sono la traduzione in tempo reale durante le conversazioni su FaceTime, nelle chiamate e nei messaggi, oltre a una ricerca visiva più precisa e diffusa in tutto il sistema. Tutto ciò non rappresenta solo un aggiornamento tecnico, ma un potenziale punto di svolta per l’intero mondo Apple, che potrà sfruttare le capacità di GPT-5 senza sacrificare privacy e sicurezza.

Il lancio di GPT-5 segna un netto avanzamento rispetto al precedente modello. OpenAI ha sviluppato un sistema unico, multimodale e adattivo, capace di modulare il livello di ragionamento in base alla richiesta. Integra più modalità di risposta, va infatti da quella base, veloce ed essenziale, alla versione “Thinking” per analisi approfondite, fino alla variante Pro.

Un router neurale interno decide in tempo reale quale modello impiegare, ottimizzando tempi e accuratezza. Secondo i dati diffusi, le “allucinazioni” del modello sono state drasticamente ridotte e la comprensione di testo, immagini, video e contenuti visivi complessi è migliorata in modo sensibile. Insomma, con l’arrivo su Apple Intelligence, GPT-5 non sarà solo un’evoluzione tecnologica, ma un catalizzatore di nuove esperienze digitali.