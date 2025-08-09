ho Mobile, sta per tornare una delle offerte più amate

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di continuare a proporre una delle sue offerte di rete mobile di punta. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è stata disponibile all’attivazione fino a qualche giorno fa. In queste ultime ore è però emerso che l’operatore la renderà nuovamente disponibile tra qualche giorno, ovvero dal prossimo 11 agosto 2025.

ho Mobile, a breve tornerà disponibile la super offerta ho. 5,99 100 GB

Tra qualche giorno tornerà a disposizione degli utenti una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta nota come ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è stata disponibile fino a qualche giorno fa e gli utenti si stavano chiedendo se sarebbe tornata disponibile.

La risposta è arrivata qualche ora fa, dato che è emerso che l’offerta in questione tornerà disponibile all’attivazione a partire dalla giornata del prossimo 11 agosto 2025. Secondo quanto è emerso, gli utenti interessati ad attivare l’offerta avranno a disposizione qualche settimana. Ci sarà infatti tempo fino alla giornata del prossimo 31 agosto 2025. Come è già successo, è probabile che in seguito l’operatore prorogherà nuovamente la disponibilità di questa offerta.

Nello specifico, l’offerta ho. 5,99 100 GB arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo contenuto di soli 5,99 euro al mese.

L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione sia nei punti vendita autorizzati sia online sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. L’offerta sarà poi attivabile da tutti i nuovi clienti ho Mobile. Sono compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico.