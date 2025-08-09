WhatsApp rafforza la sicurezza per fermare le truffe digitali: ecco come

Le truffe digitali continuano a rappresentare una minaccia concreta per milioni di persone. Gli attacchi si presentano in forme sempre più sofisticate, con messaggi ingannevoli che promettono lavori redditizi, investimenti a basso rischio o il saldo di fatture inesistenti. Per contrastare queste strategie criminali, WhatsApp ha annunciato nuove funzionalità di sicurezza, volte a proteggere chi utilizza la piattaforma.

Sarebbero quasi 7 milioni gli account bannati solo durante la prima metà di quest’anno, molto spesso attribuibili a truffe attive e provenienti dal versante orientale del mondo. Si tratta di vere e proprie organizzazioni che, oltre a colpire economicamente le vittime, sfruttano anche il lavoro forzato per portare avanti le operazioni.

Truffe articolate su più piattaforme

Uno degli elementi più preoccupanti è la complessità crescente degli schemi adottati. I malintenzionati non si limitano a operare su un’unica app: iniziano da un messaggio generato con intelligenze artificiali come ChatGPT, invitano la vittima a proseguire su WhatsApp, poi la spostano su Telegram, dove vengono promessi guadagni facili mettendo “mi piace” a video su TikTok. In questa fase viene mostrato un saldo fittizio, con l’obiettivo di convincere la vittima a depositare denaro in criptovalute.

Questo tipo di dinamiche ha spinto Meta, insieme a OpenAI, a collaborare per smascherare le campagne di frode. Una delle più recenti operava da un centro in Cambogia, con esche pensate per colpire chi si trova in difficoltà economiche.

Nuove funzioni di WhatsApp per proteggere gli utenti

Per ridurre i rischi, WhatsApp sta introducendo nuovi sistemi di avviso. Tra questi, una schermata informativa che compare ogni volta che si viene aggiunti a un gruppo da un numero sconosciuto. L’avviso permetterà di valutare il gruppo prima di interagire, con notifiche silenziate fino a una decisione consapevole.

Inoltre, l’app sta testando avvisi per le chat individuali avviate con numeri sconosciuti, offrendo contesto aggiuntivo all’utente. L’obiettivo è favorire un comportamento prudente, senza alimentare ansia ma aiutando a riconoscere i segnali di rischio.

Come ricordato da esperti di sicurezza, prima di fidarsi è bene riflettere con calma: se una richiesta appare troppo vantaggiosa, se c’è fretta o pressione, potrebbe trattarsi di un raggiro. In un’epoca dove la truffa può iniziare con un semplice messaggio, prendersi il tempo per analizzare ciò che si riceve è già un primo passo verso la protezione.