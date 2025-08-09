Apple: Tandem OLED in arrivo sugli iPhone?

Apple, secondo quanto riportato dal portale sudcoreano The Elec, starebbe valutando l’adozione di una nuova tecnologia. Si tratta del Tandem OLED che potrebbe essere utilizzato per i futuri modelli iPhone. Le informazioni provengono da fonti interne ai principali fornitori coinvolti, Samsung e LG, con i quali l’azienda di Cupertino avrebbe avviato i primi contatti. Al momento, non esistono ancora contratti ufficiali o vincolanti, il che indica che il progetto si trova in una fase preliminare. I tempi ipotizzati per una produzione su larga scala sarebbero di almeno due anni.

Apple: novità in arrivo per gli iPhone?

Nel dettaglio, tale configurazione consente agli iPad Pro M4 di raggiungere fino a 1.000 nit nei contenuti SDR e un picco di 1.600 nit nei contenuti HDR. Il principio alla base del Tandem OLED è utilizzare due strati emissivi OLED sovrapposti, capaci di lavorare insieme per generare una luminosità molto superiore rispetto ai modelli tradizionali. E non è tutto. L’uso del Tandem OLED non porta vantaggi solo in termini di luminosità. Le prestazioni migliorano anche nelle scene scure, garantendo un contrasto più netto e un’esperienza visiva più ricca e realistica. Un ulteriore beneficio riguarda l’efficienza energetica, che si traduce in consumi ridotti e in una maggiore durata del pannello stesso.

Il principale ostacolo, riguardo l’adozione sugli iPhone, resta il costo. Anche se non si tratta necessariamente di un incremento raddoppiato rispetto ai pannelli classici, la complessità produttiva rende probabile che il Tandem OLED venga riservato ai modelli di fascia più alta della gamma. Come, ad esempio, le versioni Pro e Pro Max. Una soluzione plausibile potrebbe essere l’adozione di un “Simplified Tandem” con il solo strato di emissione blu duplicato, ottenendo così una matrice RBGB. È un’opzione partita da LG che permetterebbe ad Apple di bilanciare costi e prestazione. Rendendo così il Tandem OLED più accessibile per i dispositivi di Cupertino.