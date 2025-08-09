Google Pixel 10 offrirà un anno di AI Pro gratis su alcuni modelli

Le anticipazioni sulla nuova serie Google Pixel 10 non si fermano all’hardware. Secondo un’indiscrezione condivisa da @evleaks, noto per l’affidabilità delle sue rivelazioni, Google offrirà un anno gratuito di Google AI Pro con l’acquisto di alcuni modelli della gamma Pixel 10. La notizia sarebbe confermata da uno screenshot che mostra materiale promozionale ufficiale dell’azienda.

L’offerta riguarderebbe “alcuni telefoni Pixel selezionati”, tra cui rientrano anche i Pixel 10. Il valore dell’abbonamento annuale è significativo: 21,99 euro al mese, per un totale di circa 264 euro. Un incentivo concreto, pensato per spingere l’adozione dei nuovi top di gamma e fidelizzare l’utenza al sistema AI di Google.

Google AI Pro: più potenza, più spazio e strumenti evoluti

Il piano Google AI Pro garantisce l’accesso alla versione più avanzata di Gemini, con limiti di utilizzo più ampi e integrazione diretta in strumenti chiave come Gmail, Documenti, Presentazioni e Meet. Oltre all’intelligenza artificiale potenziata, il piano offre 2 TB di spazio cloud, utile per archiviare foto, video e dati da più dispositivi.

L’iniziativa non rappresenta una novità assoluta, ma il consolidamento di una strategia chiara: rendere l’AI un pilastro dell’esperienza Pixel. Anche la precedente serie Pixel 9 Pro includeva un periodo gratuito simile, e negli ultimi mesi anche Samsung ha adottato un approccio analogo, offrendo sei mesi di prova gratuita di Google AI Pro con i Galaxy S25 e i pieghevoli di nuova generazione.

Con questa mossa, Google rafforza la propria posizione nel settore smartphone, puntando sull’integrazione stretta tra hardware e servizi AI. L’offerta gratuita consente di provare a fondo le funzionalità più evolute, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza utente e consolidare l’ecosistema Pixel come punto di riferimento nel panorama Android.

Si tratta chiaramente di un incentivo per l’acquisto, con gli utenti che dunque potrebbero trovare questa sorpresa all’interno dell’oro smartphone nuovo di pacca. L’appuntamento è per il prossimo 20 di questo mese di agosto, non mancate.