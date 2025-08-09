Intelligenza ArtificialeNews

Genie 3, l’AI di Google che costruisce mondi 3D interattivi in tempo reale

Un nuovo passo verso l’intelligenza artificiale generale è stato fatto da parte di Google con Genie 3, vi sorprenderà

Google DeepMind ha presentato ufficialmente Genie 3, un nuovo modello capace di generare mondi 3D interattivi partendo da un semplice testo o da un’immagine. Non si tratta di ambienti statici: l’AI costruisce ogni scena in tempo reale, generando video fluidi a 720p e 24 fps, esplorabili direttamente con tastiera.

C’è una grande opportunità per l’utente, ovvero quella di muoversi all’interno dello spazio che viene creato interagendo così con l’ambiente in maniera diretta e continua. Ogni mondo diventa dinamico e tiene una coerenza visiva senza precedenti, anche nel caso in cui lo spostamento dovesse essere lungo. Per fare un esempio, se l’utente lascia un oggetto in un punto e poi torna dopo qualche minuto, lo troverà proprio lì.

Una memoria visiva più solida rispetto al passato

Rispetto a Genie 2, la differenza più evidente è la gestione della memoria. La versione precedente dimenticava rapidamente le informazioni appena fuori campo. Genie 3, invece, è in grado di conservare gli elementi visivi di una scena anche dopo diversi minuti di navigazione. Questo rende l’esperienza molto più realistica e apre la strada a simulazioni più affidabili.

Tuttavia, il progetto non è pensato per il grande pubblico né per il settore videoludico. L’obiettivo di DeepMind è fornire uno strumento di ricerca, utile per addestrare agenti virtuali in ambienti controllati, dinamici e generati su richiesta. In mancanza di dati reali sempre disponibili, l’uso di dati sintetici diventa strategico.

Limiti, prospettive e possibili sviluppi in casa Google

Genie 3 non è ancora in grado di riprodurre luoghi esistenti. Alcuni video possono contenere errori grafici, come movimenti innaturali o scritte distorte. Inoltre, le AI che abitano questi mondi virtuali si muovono, ma non agiscono con logica: non sono in grado di modificare attivamente ciò che le circonda.

Infine, c’è la questione dei costi di calcolo, ancora molto alti. Per questo motivo, al momento Genie 3 resta confinato all’ambiente accademico e ai laboratori di ricerca, ma rappresenta un primo passo concreto verso la creazione di mondi simulati persistenti, dove l’interazione non è programmata ma generata al momento.

Felice Galluccio

