Apple: in arrivo per gli iPhone nuovi super sensori foto?

Alcune indiscrezioni più recenti parlano di un progetto segreto di Apple. Il quale, se confermato, potrebbe portare un’evoluzione importante per gli iPhone. L’idea ruota attorno a un sensore fotografico mai visto prima su uno smartphone. Quest’ultimo sarebbe in grado di raggiungere un range dinamico di 20 stop. Per rendere l’idea di tale cambiamento, oggi la maggior parte dei telefoni lavora tra i 10 e i 13 stop. Mentre l’occhio umano oscilla tra 20 e 30 stop a seconda delle condizioni. In pratica, Apple si starebbe avvicinando più alla percezione naturale che alla tecnologia. È però importante sottolineare che bisogna attendere ancora per riuscire a vedere tale novità su un iPhone.

Apple: innovazioni sensazionali per il comparto fotografico?

Il segnale che qualcosa di concreto sta accadendo arriva da un brevetto, depositato tempo fa e passato quasi inosservato. Eppure, quest’ultimo assume oggi un peso diverso. I brevetti delle big tech spesso restano sulla carta, non sempre diventano prodotti reali. Questa volta, però, le voci parlano di un prototipo già in lavorazione, con test hardware imminenti. Il documento descrive un sensore costruito su due strati distinti. In alto, il chip dedicato alla cattura della luce; in basso, quello responsabile della gestione delle informazioni e della riduzione del rumore.

Il centro dell’innovazione sarebbe un componente chiamato LOFIC. La sua funzione? Permettere a ogni pixel di modulare la quantità di luce immagazzinata in base alla luminosità locale. Catturando così in un’unica esposizione sia i dettagli nelle aree in ombra sia quelli nelle zone più brillanti. Resta il dubbio se tale tecnologia sia frutto di una partnership o, al contrario, il primo passo verso una produzione interamente interna. In quest’ultimo caso, significherebbe che Apple non solo vuole spingere più in alto la fotografia mobile. Ma che intende anche rafforzare il proprio controllo sulla catena produttiva. Il tutto lasciando ai concorrenti l’arduo compito di inseguirla all’interno di un mercato in continua evoluzione.