Zero morti in strada da un anno: il caso Helsinki fa scuola

Succede qualcosa di strano quando ti accorgi che in una città, per un intero anno, nessuno è morto a causa di un incidente stradale. Ti fermi, rileggi la notizia, magari pensi che ci sia un errore o che sia una statistica parziale. Ma no, è tutto vero: a Helsinki, da luglio 2024, nessuno ha perso la vita in strada. Non è un caso, non è fortuna. È il risultato di scelte precise, di una visione urbana diversa da quella a cui siamo abituati.

Helsinki rallenta il traffico e vince sulla mortalità stradale

Non è che Helsinki sia una città minuscola dove passano tre auto al giorno. Ci vivono quasi 700.000 persone, e se si considera anche l’area metropolitana, si arriva a un milione e mezzo di individui che si spostano ogni giorno tra scuola, lavoro, impegni, autobus, biciclette, passi veloci e freni tirati. Eppure, nonostante tutto questo movimento, zero morti. Fa quasi impressione scriverlo.

Uno dei motivi principali? La velocità. O meglio, la lentezza. Nella maggior parte delle strade cittadine il limite è stato abbassato a 30 km/h. Lo so, fa venire in mente un motorino che arranca o una macchina che sembra in retromarcia, ma a quella velocità hai tempo di reagire. Se qualcuno attraversa all’improvviso, non lo centri. Se sbagli una curva, non finisce in tragedia.

A raccontarlo è stato Roni Utriainen, uno degli ingegneri del traffico della città. Ma non è solo una questione di limiti: anche lo spazio è cambiato. Più spazio per camminare, per pedalare, meno per correre. Strade ridisegnate, corsie più strette per le auto, marciapiedi più larghi. È una città che ti dice, in silenzio: “Qui si vive con calma”.

E così succede che mentre da noi si discute ancora se i 30 all’ora siano una follia o un attentato alla libertà di guidare, Helsinki mostra cosa succede quando si sceglie la sicurezza senza mezze misure. Non solo meno morti. Anche meno incidenti in generale. Dai mille casi degli anni ’80, si è scesi a meno di 300 nel 2024. Numeri veri, non sogni.

Alla fine, non è una città perfetta. Ma è una città che ha deciso da che parte stare.