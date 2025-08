Galaxy S26 Ultra: Samsung punta su fotocamera e ricarica veloce

Nel settore degli smartphone, le aspettative sulla nuova generazione di dispositivi Samsung continuano a crescere. Al centro dell’attenzione c’è il Galaxy S26 Ultra. Il prossimo fiore all’occhiello dell’azienda sudcoreana si prepara a debuttare nei prossimi mesi. Le prime anticipazioni, diffuse da Ice Universe, una delle fonti più affidabili del settore, delineano un dispositivo che si propone di ridefinire ancora gli standard del segmento premium. La nuova incarnazione della linea Ultra sembra puntare su un’evoluzione trasversale. Si parte da un design che vuole sorprendere per leggerezza e sottigliezza. Le indiscrezioni parlano di uno spessore che potrebbe scendere sotto i 7 millimetri. Tale scelta progettuale, però, potrebbe comportare un impatto sul modulo fotografico, probabilmente più sporgente.

Samsung: nuove indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra

Il dispositivo sarà un OLED da 6,9 pollici. Inoltre, la terza generazione del rivestimento antiriflesso dovrebbe rendere lo schermo ancora più leggibile in ambienti luminosi. A ciò si aggiunge l’adozione di una tecnologia chiamata CoE per la depolarizzazione. Una novità che lascia intravedere possibili benefici in termini di chiarezza e contrasto. Anche se i dettagli restano ancora poco chiari.

Riguardo l’autonomia e la ricarica, Samsung sembra pronta a fare un piccolo, ma importante salto. La potenza massima in ingresso dovrebbe salire a 60 watt. La batteria manterrà una capacità di 5.000 mAh, una scelta che punta a bilanciare prestazioni e durata senza stravolgimenti.

Per le prestazioni, il Galaxy S26 Ultra non mancherà di portare novità rilevanti. Il processore atteso è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, in versione “For Galaxy”. Anche se resta viva la possibilità di una variante con chip Exynos 2600. Infine, per il comparto fotografico, Samsung sceglie di non rivoluzionare ma perfezionare. Il sensore principale rimarrà l’ISOCELL HP2 da 200 MP, ma con un’apertura maggiore. Le lenti zoom saranno oggetto di un rinnovamento significativo: sia il modulo 3x sia quello periscopico 5x dovrebbero beneficiare di aperture più ampie. Se le previsioni verranno confermate, il Galaxy S26 Ultra potrebbe rappresentare un’affermazione netta della visione di Samsung sulla fascia premium del mobile.