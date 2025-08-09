ChatGPT: arrivano nuove opzioni per il benessere mentale?

OpenAI osserva con attenzione il modo in cui gli utenti interagiscono con il suo ChatGPT. A tal proposito, l’azienda si è chiesta se un uso prolungato del chatbot può sempre portare ad un beneficio. La risposta è arrivata sotto forma di una nuova funzione. Durante le sessioni più lunghe, l’AI inizierà a mostrare avvisi discreti per incoraggiare l’utente a fermarsi un momento. Non si tratta di un blocco o di un’interruzione imposta. L’obiettivo della funzione, infatti, non è frenare la conversazione, ma guidarla verso un ritmo più sano.

ChatGPT propone una nuova funzione per il benessere degli utenti

Tale piccola aggiunta si inserisce in un progetto più ampio che punta a trasformare ChatGPT in un assistente capace di tenere conto anche dello stato emotivo di chi lo utilizza. Inoltre, cambia anche il modo in cui l’AI affronterà le domande intime e personali. ChatGPT guiderà l’utente verso una riflessione autonoma. Lo farà ponendo domande mirate, favorendo un’analisi dei pro e dei contro. Il tutto senza imporre giudizi.

A tal proposito, negli ultimi aggiornamenti, il modello GPT-4o è stato addestrato per cogliere segnali di disagio psicologico o fragilità emotiva. Ciò significa che oggi è più preparato a modulare le proprie risposte quando percepisce ansia, tristezza o forme di dipendenza emotiva. Tali cambiamenti si inseriscono nella strategia di OpenAI. L’azienda, infatti, non misura il successo dal numero di minuti passati in chat o dal volume di interazioni, ma dalla frequenza con cui gli utenti decidono di tornare.

Per dare solidità a tali scelte, OpenAI ha coinvolto professionisti di vari settori. Tra cui oltre 90 medici distribuiti in più di 30 Paesi. Il loro contributo ha permesso di definire risposte più precise e sicure. Ciò soprattutto in ambito medico. Tale decisione contribuisce a consolidare l’idea che l’innovazione tecnologica, per essere davvero utile, debba restare profondamente umana. Un tratto importante soprattutto in un’epoca in cui la diffusione dell’AI continua a crescere a ritmo serrato.