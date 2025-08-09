Amazon Music lancia “Insights”: ora puoi scoprire se sei un vero fan

Amazon Music ha introdotto una funzione che punta a valorizzare l’esperienza personale di ascolto: si chiama Insights e offre uno sguardo dettagliato sulle abitudini musicali degli utenti, andando ben oltre i classici riepiloghi di fine anno. La funzione è in fase di distribuzione globale per tutti gli iscritti al servizio e può essere già utilizzata da chi ha aggiornato l’app all’ultima versione.

Il cuore del nuovo strumento è rappresentato dai Riepiloghi Mensili, che mostrano in modo chiaro e immediato quali brani, artisti e podcast sono stati ascoltati di più nel corso del mese. Oltre alla classifica, viene indicato anche il numero totale di minuti di ascolto, i contenuti avviati e altri dati aggregati che raccontano il tempo passato con le cuffie o lo speaker acceso.

Arrivano i badge da vero ascoltatore

Una delle novità più curiose è l’introduzione dei badge Top Listener, una sorta di riconoscimento digitale che premia chi ascolta più spesso un determinato artista, brano o podcast. I badge possono essere condivisi sui social o inviati direttamente agli amici, aggiungendo una componente leggera e divertente al modo in cui si vive la musica.

La funzione è pensata per chi vuole tenere traccia dei propri gusti, ma anche per chi ama confrontarsi con gli altri e celebrare i propri ascolti preferiti. Basta aprire l’app Amazon Music, andare nella sezione “Libreria” e toccare l’icona di Insights in alto a destra.

Non solo musica, ma anche scoperta

Insights non si limita a riportare ciò che è già stato ascoltato: l’interfaccia permette anche di riscoprire brani, approfondire la discografia degli artisti più amati e creare nuove playlist basate su ciò che ha colpito di più nel mese.

Amazon Music ha fatto sapere che nuove funzionalità verranno aggiunte nei prossimi mesi, per offrire ulteriori strumenti di analisi e celebrazione della propria esperienza musicale.