GPT-5 è ufficiale: il modello OpenAI arriva in quattro versioni

Non capita tutti i giorni di assistere a un lancio epocale, ma stavolta sembra proprio che ci siamo. Il debutto ufficiale di GPT-5, la nuova generazione di intelligenza artificiale firmata OpenAI, dovrebbe arrivare oggi stesso, 7 agosto, alle 19:00 ora italiana. Ma come spesso succede nel mondo tech, le sorprese non aspettano il comunicato stampa: una fuga di notizie ha già fatto trapelare i dettagli più interessanti, e no — non sono affatto banali.

GPT-5 debutta con modalità Smart su Copilot: cosa cambia davvero

Tutto è partito da un post pubblicato (e poi rimosso in fretta e furia) su un repository GitHub di Microsoft. Quel post, che doveva restare nascosto ancora per un po’, ha svelato in anticipo non solo le caratteristiche del nuovo modello, ma anche un fatto piuttosto importante: GPT-5 non è un’anteprima, è pronto all’uso e verrà rilasciato da subito.

Per chi usa strumenti come ChatGPT o Microsoft Copilot, questo cambia tutto. Gli utenti del piano gratuito di ChatGPT avranno accesso diretto alla versione standard del nuovo modello — una svolta enorme per la diffusione di un’intelligenza artificiale sempre più avanzata. E per chi è abbonato ai piani Plus o Pro, le cose si fanno ancora più interessanti: le performance promettono un livello di intelligenza superiore, più veloce, più preciso, più tutto.

E Copilot? Si prepara a un salto di qualità con l’introduzione della modalità Smart, una funzione che permetterà all’AI di decidere da sola quanta potenza usare. A volte risponderà in un lampo, altre si prenderà qualche secondo in più per ragionare meglio. Una scelta dinamica, intelligente, proprio grazie alla nuova architettura di GPT-5.

Dietro le quinte, per chi sviluppa, il cambiamento è ancora più profondo. Il leak conferma che GPT-5 arriverà in quattro varianti: il modello base (gpt-5), una versione snella per progetti più leggeri (gpt-5-mini), una rapidissima pensata per la latenza minima (gpt-5-nano) e, infine, un modello dedicato al dialogo naturale e multimodale (gpt-5-chat), pensato per chi lavora nel mondo enterprise. Tutti disponibili via GitHub e accessibili tramite API.

Le migliorie? Importanti, su tutta la linea. Dalle capacità di ragionamento alla qualità del codice prodotto, passando per un’interazione ancora più fluida con l’utente. In particolare, sembra che GPT-5 sia stato ottimizzato per affrontare problemi complessi partendo da input minimi — il sogno di ogni sviluppatore.

Insomma, il momento è arrivato. E se davvero oggi sarà il giorno dell’annuncio, ci aspetta un bel salto in avanti. Restiamo sintonizzati: a quanto pare, il futuro ha appena premuto “invio”.