Pixel Watch 4: novità interessanti sul prezzo

C’è fermento nel mondo dei wearable, e Google sembra pronta a rilanciarsi nel settore degli smartwatch. Le indiscrezioni emerse da Android Headlines parlano chiaro. Il Pixel Watch 4 potrebbe arrivare sul mercato con novità importanti che lo renderebbero più interessante per un pubblico ampio. Una delle informazioni più rilevanti riguarda senza dubbio il prezzo. In particolare quello delle varianti LTE. Se da un lato Google dovrebbe confermare le cifre già viste per i modelli Wi-Fi (349 dollari) la sorpresa arriva proprio dalla versione con connettività cellulare. Qui, infatti, si parla di un taglio di ben 50 dollari rispetto al Pixel Watch 3. Dunque, la versione LTE da 41 mm dovrebbe costare 399 dollari. Mentre quella da 45 mm si fermerebbe a 449 dollari.
Google: novità attese per il nuovo Pixel Watch 4
Un altro miglioramento è atteso riguardo la ricarica. Il nuovo sistema previsto per il Pixel Watch 4 promette prestazioni decisamente superiori. Ciò grazie all’introduzione di un caricatore laterale con connettori pogo pin. Secondo le fonti, si parlerebbe di un incremento del 25% nella velocità. Ciò significa che il 50% della batteria si raggiungerebbe in circa 15 minuti. E l’80% in soli 30 minuti. Un salto di qualità che renderebbe lo smartwatch molto più pratico per un uso intenso.
A completare l’offerta, Google dovrebbe includere nel pacchetto sei mesi di Fitbit Premium e un mese di YouTube Premium. Eppure, tale novità non è priva di criticità. Il nuovo design potrebbe sollevare perplessità tra gli utenti, soprattutto per via dei pin laterali. Quest’ultimi potrebbero risultare antiestetici o creare incompatibilità con alcune custodie già in commercio. Inoltre, al lancio, la disponibilità di caricatori di terze parti potrebbe essere limitata.
Elemento da non trascurare per chi ama accessoriare i propri dispositivi. Se tali informazioni verranno confermate ufficialmente, il Pixel Watch 4 potrebbe rappresentare una svolta concreta nella strategia wearable di Google. Meno compromessi, più velocità, e soprattutto un prezzo più competitivo.