Amazon: sconto FOLLE per l’Apple MacBook Air con chip M4

Gli sconti Amazon non si fermano mai, proprio in questi giorni è stata lanciata una buonissima promozione che va a coinvolgere Apple MacBook Air, in particolar modo la versione 2025 con chip M4, riuscendo così a ridurre in modo particolare la spesa finale effettivamente che gli utenti devono sostenere per il suo acquisto.

La prima cosa da sapere riguarda proprio la presenza del processore di nuova generazione, il cosiddetto Apple M4, un SoC che promette ottime prestazioni, con importanti miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti, in aggiunta ad un consumo energetico decisamente ridotto (il che porta ad una autonomia maggiore). Proprio quest’ultima è il fiore all’occhiello del device, si può tranquillamente pensare di utilizzare il notebook per lunghe giornate prima di dover ricorrere alla presa a muro, godendo anche di una capacità di elaborazione tutt’altro che negativa.

Amazon, lo sconto inaspettato per l’Apple MacBook Air

Apple MacBook Air, in questo caso nella sua versione da 13 pollici di diagonale, viene commercializzato in media ad un listino di 1249 euro. Gli utenti che sceglieranno di acquistarlo nei giorni correnti potranno godere di uno sconto di 200 euro, arrivando in questo modo ad un investimento finale da sostenere pari a 1049 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

La colorazione di cui vi abbiamo parlato nell’articolo è la Mezzanotte, ritenuta da molti come una delle più amate ed eleganti tra quelle in circolazione. Segnaliamo tuttavia che il prodotto può essere acquistato anche in altri tre colori, tutti in vendita agli stessi identici prezzi.

Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, con consegna in tempi davvero ridottissimi, e la possibilità comunque di godere della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre alla possibilità (eventuale) di rendere il prodotto entro 14 giorni.