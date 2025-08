Google Pixel Watch 4, il ribasso delle versioni LTE

Google è pronta a svelare ufficialmente il Pixel Watch 4 durante l’evento MadebyGoogle del 20 agosto 2025. A poche settimane dal lancio, sono trapelate online alcune informazioni circa i prezzi di questi dispositivi in dollari, con una novità rilevante per chi punta alla connettività mobile. Sembra infatti che le varianti LTE costeranno 50 dollari in meno rispetto al modello precedente. Nessun cambiamento invece per le versioni solo Wi-Fi, che manterranno i listini dello scorso anno.

Pixel Watch 4: prezzi italiani ancora da confermare

Lo smartwatch arriverà in due dimensioni, 41 e 45 millimetri, e offrirà un’ampia scelta di colorazioni sia per la cassa che per i cinturini. Le finiture includono Obsidian, Champagne, Silver e Moonstone, mentre i cinturini saranno disponibili anche in Porcelain, Indigo, Limoncello e Iris. Oltre alla varietà estetica, il Pixel Watch 4 promette miglioramenti rilevanti anche in termini di ricarica, resistenza e riparabilità. Secondo le anticipazioni, ogni acquisto includerà sei mesi gratuiti di Fitbit Premium e, per la prima volta, un mese di YouTubePremium.

Le indiscrezioni sui listini americani permettono di ipotizzare le cifre per l’Italia, basandosi sui prezzi del Pixel Watch 3. La versione da 41mm Wi-Fi potrebbe partire da 399€, mentre la corrispondente LTE oscillerebbe tra 449 e 499€. La variante da 45mm Wi-Fi dovrebbe costare 449€, invece la LTE potrebbe toccare i 499-549€.

La strategia di Google sembra chiara. L’ azienda intende incentivare la scelta dei modelli LTE rendendoli più accessibili, senza modificare i prezzi base. L’arrivo nei negozi italiani è atteso entro fine agosto, probabilmente dal 29, pochi giorni dopo la presentazione ufficiale. Insomma, con l’integrazione di nuove funzioni dedicate al fitness e alla salute, il Pixel Watch4 punta a consolidare la sua posizione nel settore degli smartwatch premium, affrontando la concorrenza di Samsung, Apple e dei brand cinesi come Xiaomi e Honor. La competizione si fa’ ardua, ma il colosso di Mountain View è deciso a non mollare!