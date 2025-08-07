Porsche 911 Turbo S: arriva la prima super fast tutta ibrida

La nuova Porsche 911 Turbo S si prepara a riscrivere le regole. Il modello più iconico di Zuffenhausen abbraccerà per la prima volta l’elettrificazione, portando sulla strada un sistema ibrido ad alte prestazioni. La conferma è arrivata dal CEO Oliver Blume durante la conferenza semestrale. L’attesa si fa febbrile, il debutto è previsto entro la fine del 2025. Accanto al leggendario motore boxer biturbo da 3.8 litri, troverà posto un sistema elettrico sviluppato internamente. Il risultato sarà un T-Hybrid da brividi, alimentato da batterie cilindriche da 1,9 kWh fornite da V4Smart, azienda ora sotto il controllo diretto di Porsche. Una scelta tecnica che mira a superare i già esorbitanti 640 CV e 800 Nm di coppia della 992.1, pur con un incremento di peso inevitabile.

La nuova generazione della Porsche Turbo S non rinuncia al rombo, ma lo accompagna. Il boxer resterà protagonista, ma la spinta elettrica offrirà una coppia immediata e tagliente. Il salto tecnico lascia intuire un’accelerazione ancora più brutale. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma le prime indiscrezioni parlano di un margine prestazionale oltre ogni previsione. Il peso aggiuntivo, dovuto all’ibrido, sarà compensato da una gestione dinamica ricalibrata. Porsche non perdona in pista, e non farà eccezione ora. L’obiettivo è rendere la Porsche 911 Turbo S la più efficace di sempre, senza tradire la sua anima meccanica.

L’ultima Porsche 911 per nostalgici del motore puro?

Intanto, fuori dai riflettori della Porsche Turbo S, la gamma sportiva cambia volto. Boxster e Cayman saluteranno il motore termico a ottobre 2025. Le nuove versioni nasceranno solo elettriche, con debutto previsto dopo il Cayenne a batterie, atteso nel 2026. Fine anche per il cambio manuale, lasciando spazio solo a nuove trasmissioni automatiche. La transizione non sarà totale per tutti. Una 911 GT2 RS ibrida è in fase di valutazione, come lasciato intuire dallo stesso Blume. Porsche potrebbe così chiudere il ciclo dell’attuale generazione con un mostro da pista ancora più estremo. Intanto, il 2028 vedrà il ritorno di un SUV a benzina, forse la nuova Porsche Macan, dimostrando come la fedeltà al termico sopravviva dove il mercato lo chiede davvero.