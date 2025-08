Porsche, entro la fine dell’anno debutterà la 911 Turbo S ibrida

Porsche si sta preparando ad espandere la gamma delle proprie vetture ed entro la fine del 2025 è atteso l’arrivo della nuova 911 Turbo S. Il nuovo modello, inoltre, rappresenterà un cambio generazionale importante per la casa di Zuffenhausen.

Infatti, la Porsche 911 Turbo S adotterà una motorizzazione ibrida. Per la prima volta in assoluto, la tecnologia ibrida arriverà sulla linea Turbo S utilizzando batterie Varta. La casa tedesca sfrutterà la sinergia interna, possibile grazie all’acquisizione della V4Drive GmbH (ribattezzata V4Smart), utilizzando batterie a celle cilindriche per un totale di 1,9 kWh.

Il vantaggio derivante dall’impiego del sistema ibrido si traduce in prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente. Il riferimento è l’attuale 911 Turbo S derivata dal modello 992.1 che è in grado di erogare 640 CV e 800 Nm di coppia. Il propulsore a combustione interna è un motore boxer biturbo da 3.8 litri.

Porsche rinnoverà la propria gamma introducendo la versione ibrida della 911 Turbo S e nuovi modelli completamente elettrici

Potendo contare anche su almeno un motore elettrico, ci aspettiamo che la prossima Porsche 911 Turbo S ibrida vanterà prestazioni migliori in accelerazione e coppia. Un tema importante sarà anche quello del peso, con il pacco batteria che inevitabilmente impatterà sulla bilancia. I tecnici di Porsche dovranno compensare il maggior peso per rendere la vettura veloce negli allunghi e reattiva nei tratti guidati.

In seguito al debutto dinamico della Porsche 911 Turbo S ibrida possiamo aspettarci anche il lancio della GT2 RS in versione ibrida. Sebbene questo modello non sia stato annunciato ufficialmente, la casa tedesca ne realizza sempre una versione.

Le sorprese di Porsche non sono finite in quanto, stando alle dichiarazioni di Oliver Blume, CEO dell’azienda tedesca, i prossimi mesi saranno importantissimi per il brand. Ad ottobre 2025 terminerà la produzione dei modelli 718 Cayman e Boxster con motore a combustione interna e i nuovi modelli saranno esclusivamente elettrici. Il loro debutto è atteso dopo il 2026, anno in cui verrà rilasciato il Cayenne Electric.