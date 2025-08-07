Apple: per Cook si punta sulla qualità dell’AI e non sulla velocità

La tensione riguardo l’intelligenza artificiale cresce ogni giorno di più. In tale scenario, anche in un colosso come Apple si cominciano ad avvertire gli effetti della competizione serrata che domina il settore. A tal proposito, l’azienda ha deciso di parlare in modo diretto ai propri dipendenti, coinvolgendoli in un incontro strategico condotto dal CEO Tim Cook e dal responsabile del software Craig Federighi. L’obiettivo? Riaffermare con chiarezza la visione di Apple sull’AI. Contrastando, allo stesso tempo, il clima di incertezza che si è diffuso negli ultimi mesi.

Apple: ecco come intende procedere con l’AI

Durante l’incontro, Federighi ha offerto uno sguardo approfondito sull’evoluzione di Siri. Sottolineando come la rielaborazione della sua architettura stia dando risultati ben oltre le aspettative. Ha parlato di un miglioramento netto e di una capacità rinnovata di rispondere alle esigenze degli utenti. La promessa è un aggiornamento molto più ampio rispetto a quanto era stato inizialmente immaginato, a dimostrazione del fatto che l’azienda sta puntando in alto con grande determinazione.

Inoltre, è intervenuto Tim Cook, che ha voluto ribadire come l’intelligenza artificiale rappresenti un cambiamento epocale. Ha affermato con forza che Apple non resterà indietro e che è pronta ad investire tutto il necessario per affermarsi in tale nuovo scenario tecnologico. Cook ha anche risposto a chi accusa Apple di muoversi troppo lentamente. Ha ricordato che l’azienda non è mai stata ossessionata dall’essere la prima sul mercato. Eppure, è sempre stato Apple a fissare gli standard, non a seguirli.

Oggi quella stessa filosofia viene applicata al mondo dell’intelligenza artificiale. Apple non vuole correre per arrivare prima, ma costruire qualcosa di realmente trasformativo. In quest’ottica, non sono escluse importanti acquisizioni, come confermato da Cook in una recente call con gli investitori. Ciò con l’intento di integrare modelli linguistici avanzati nella prossima evoluzione di Siri. Non resta dunque che attendere e scoprire quale sarà la strategia di Apple applicata per l’intelligenza artificiale.