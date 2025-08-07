Folletto Vorkwerk

Vorwerk ha lanciato l’edizione limitata “Pure Black” del suo aspirapolvere di punta Folletto VK7s, introducendo una nuova variante estetica in nero opaco che si affianca al modello standard. La nuova versione non introduce novità tecniche, ma punta sull’eleganza del design e su un’esperienza di pulizia che unisce stile e funzionalità. Per supportare il lancio, Vorwerk ha annunciato anche un roadshow nazionale chiamato “Black Tour Folletto”.

Un restyling estetico per la scopa elettrica di fascia alta

La novità principale del VK7s Pure Black riguarda il design: una colorazione completamente nera che, secondo Vorwerk, trasforma la pulizia domestica in un’esperienza evoluta, combinando tecnologia avanzata e look ricercato. Il corpo macchina si abbina alla stessa finitura scura degli accessori principali, inclusi la spazzola elettrica multifunzionale EB7s e la Pulilava SP7s. Il Folletto VK7s è una scopa elettrica senza fili pensata per la fascia alta del mercato. Leggero, modulare e maneggevole, è progettato per la pulizia profonda di pavimenti, divani, materassi e superfici complesse, adattandosi grazie a una serie di accessori dedicati. La nuova versione mantiene tutte le caratteristiche del modello originale, senza modifiche alle prestazioni.

Il dispositivo integra un display a LED che offre indicazioni sullo stato operativo, e può essere collegato all’app ufficiale per Android e iOS per monitorare i principali parametri di funzionamento. La batteria intercambiabile consente di prolungare l’autonomia sostituendo rapidamente l’unità esaurita, con tempi di ricarica contenuti. La rumorosità resta contenuta, con un massimo di 78 dB durante l’uso.

In concomitanza con il lancio dell’edizione nera, Vorwerk ha annunciato il Black Tour Folletto, un evento itinerante che attraverserà 17 piazze e centri commerciali in tutta Italia. L’obiettivo è presentare dal vivo la nuova versione del VK7s, affiancando le dimostrazioni a domicilio che restano il canale privilegiato per la vendita dei prodotti Folletto.

Vorwerk ha previsto anche una campagna promozionale su TV, radio e web, a conferma dell’attenzione riservata al nuovo modello. L’edizione Pure Black sarà disponibile solo tra agosto e settembre, con distribuzione limitata. I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma dovrebbero allinearsi a quelli della versione standard, che parte da circa 800 euro e può superare questa soglia a seconda degli accessori selezionati.