Honda Civic 2025: restyling deciso e debutto nel Regno Unito

La Honda Civic 2025 sceglie un aggiornamento visivo capace di attirare lo sguardo al primo incontro. Il nuovo frontale diventa protagonista assoluto, con una calandra nera lucida che trasmette carattere e modernità. Il paraurti ridisegnato suggerisce grinta, mentre i nuovi fari full LED eliminano i fendinebbia, accentuando lo stile pulito e contemporaneo. Lo splitter in tinta carrozzeria aggiunge un tocco da sportiva pura, completato dai cerchi in lega da 18 pollici, ora offerti in versione grigia o nera, in base all’allestimento. Si fa notare anche la nuova tinta Seabed Blue, che prende il posto del Premium Crystal Blue, affiancandosi alle già note Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Non cambia il posteriore, perché il lavoro si concentra lì dove lo sguardo si posa per primo. L’intento è rendere la Honda Civic più aggressiva, senza perdere la sua essenza elegante.

Interni curati, atmosfera raffinata e ibrido per la nuova Honda

Dentro l’abitacolo della Honda, l’attenzione si posa su dettagli che fanno la differenza. Ogni allestimento riceve montanti interni neri e finiture cromate opache attorno alle bocchette dell’aria, per un tocco premium senza eccessi. Nell’allestimento Advance fa il suo ingresso l’illuminazione ambientale, mentre la versione Sport si distingue per il volante riscaldato e il nuovo display digitale da 10,2 pollici, aggiornato nella grafica per offrire una lettura ancora più immediata. In un’epoca in cui ogni secondo conta, spicca nella versione Elegance la comoda ricarica wireless nel tunnel centrale. Non servono rivoluzioni per cambiare l’esperienza, bastano scelte mirate e funzionali, capaci di dare una sensazione più moderna e personale.

Il motore resta invariato, perché ciò che funziona non si tocca. Confermato il brillante 2.0 litri ibrido a 4 cilindri, capace di erogare 184 CV con fluidità e reattività. Una combinazione già collaudata, in grado di coniugare prestazioni e consumi contenuti. Ogni versione è equipaggiata con il pacchetto Honda Sensing, che include tutti i più avanzati sistemi ADAS per una guida protetta e sempre sotto controllo. Sicurezza e tecnologia camminano fianco a fianco. In Regno Unito, la nuova Honda Civic è già ordinabile a partire da 33.795 sterline, circa 38.700 euro. Resta incerta la data del debutto in Italia.