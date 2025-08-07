Truffa in corso con gli utenti che perdono soldi: ecco il messaggio pericolosissimo

Ritrovarsi di fronte a una truffa può essere ormai una cosa di tutti i giorni e questo molti utenti lo sanno. Il problema è proprio questo: sono in tanti a sapere che esistono in inganni sul web, ma ce ne sono tanti altri che purtroppo non ne sono a conoscenza. A tal proposito è sempre importante segnalare ogni tipo di truffa a tempo debito, in modo che tutti gli altri possano essere avvisati senza cascarci rovinosamente.

In queste ore si stanno diffondendo alcuni messaggi che purtroppo hanno preso il sopravvento su alcuni utenti, derubandoli dei loro dati personali e anche dei loro soldi in banca essendo riusciti ad accedere ai conti corrente. Secondo quanto riportato, il problema si sta diffondendo sempre più macchiato ed è per tale motivo che bisogna alzare l’attenzione

Truffa in arrivo per tutti, molte persone hanno già subito l’inganno in queste ultime ore

Una truffa che gira con il nome della polizia non può fare altro che tante vittime. Questo sta accadendo nelle ultime ore, purtroppo con diversi utenti che ci cascano senza neanche accorgersene in tempo. In basso c’è il testo che ha messo in difficoltà diverse persone in queste ore:

“Email originale ——–

**Polizia Nazionale**

Saranno avviate azioni legali nei suoi confronti, poiché i suoi dati Internet sono stati segnalati dal nostro sistema di sorveglianza per l’accesso a siti vietati.

La preghiamo di leggere attentamente il documento allegato e di contattarci immediatamente.

PS: per qualsiasi informazione scrivi a questo indirizzo: amberto.giannini@gmail.com

CRIMINALITÀ INFORMATICA ONLINE.

Brigata di Polizia“.

Questo è il testo che purtroppo è stato in grado di fregare le persone, facendogli credere di essere in una situazione abbastanza difficile. In realtà nella situazione difficile ci si sono ritrovati in un secondo momento, subito dopo aver contattato l’indirizzo e-mail che non era nient’altro che quello del truffatore. Fate molta attenzione e cercate di non cascarci.