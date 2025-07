Opel Mokka GSE: nuova sportiva elettrica da 280Cv

Opel Mokka GSE è Ufficialmente al debutto, si tratta dell’auto elettrica più veloce di sempre per quanto riguarda la casa automobilistica tedesca e deriva direttamente dal concept rally che avevamo visto in passato disponendo infatti della medesima meccanica che trae ispirazione da quella presente su Alfa Romeo junior veloce e Abarth 600e.

Il look sportivo in salsa tedesca dunque risulta senza eccessi per un modello di punta a far divertire grazie ad una messa a punto specifica per migliorare la dinamica di guida, scopriamo insieme cosa offre.

I cavalli per divertirsi

Partiamo dal cuore pulsante di questa vettura, si tratta di un motore elettrico da 280 cavalli e 345 nm di coppia, già presenti effettivamente su diversi modelli sportivi del gruppo Stellantis, ciò in termini di prestazioni si traduce in una velocità massima limitata a 200 km/h e un’accelerazione da zero a 100 in 5,9 secondi, le modalità di guida disponibili sono tre e sono: eco, normal e sport, ovviamente la versione più sportiva del Sabel Elettrico non è solo motore poiché Opel è intervenuta anche sul telaio e sull’assetto con una messa a punto fatta a dovere.

La taratura dello sterzo è stata modificata per renderlo decisamente più diretto e la vettura può contare anche su sospensioni dotate di doppio ammortizzatori idraulico, differenziale autobloccante Torsen e un impianto frenante specifico, il tutto con un peso che rientra nella soglia dei 1600 kg.

Il motore è alimentato dalla classica batteria da 54 kWh che consente un’autonomia di 336 km mostrando per l’appunto che ovviamente la percorrenza non è certamente un punto di forza, quest’ultimo è rappresentato invece dal design dal momento che il SUV può contare su un body kit sportivo ma senza eccessi, abbiamo infatti cerchi da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot sport EV, i quali fanno intravedere pinze dei freni in colore giallo, all’interno dell’abitacolo abbiamo invece rivestimenti in alcantara.